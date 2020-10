VÍDEO Polèmica per l'acte d'un ajuntament amb una ballarina de barra al País Valencià

Una actuació de pool dance (dansa en barra) a l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, al País Valencià, ha provocat la polèmica sobre la sexualització de les dones entre els dos partits que governen al municipi, el PSOE i Compromís. El debat ha generat un foc creuat de declaracions entre membres de les dues formacions que comparteixen càrrecs de govern al consistori.L'acte es va celebrar el passat 8 d'octubre, en el marc d'una gala de l'associació d'empresaris i comerciants, que es va poder seguir íntegrament per YouTube. La ballarina encarregada de l'actuació va ser Claudia Poveda, una professional d'aquesta modalitat de dansa. Tal com explica À Punt , l'alcaldessa -també regidora d'Igualtat- Raquel Ramiro va participar en la gala i va fer un discurs. Però des de Compromís han carregat contra la socialista per normalitzar un acte "on se sexualitza la dona".Ramiro considera "fora de lloc" la controvèrsia perquè creu que l'acte s'ha tret de context i no hi veu motius "per a criminalitzar" a l'organització d'empresaris i comerciants. La mateixa ballarina es defensava a si mateixa i la seva actuació a la televisió pública valenciana: "No m'he sentit una dona objecte en cap moment", defensava Claudia Poveda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor