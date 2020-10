Brussel·les avisa la Moncloa que la reforma del CGPJ pot vulnerar normes de la UE

La Comissió Europea segueix "amb atenció" l'anunci d'una reforma de la llei que regula el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a Espanya . El portaveu del departament de Justícia de la CE ha recordat aquest dijous que el govern espanyol ha de garantir que no es posa en perill la independència judicial quan impulsi reformes en aquest àmbit."És important que el CGPJ no sigui percebut com un òrgan vulnerable a la politització", ha avisat. Des de Brussel·les insisteixen en remarcar que la renovació de la cúpula judicial continua sent un "repte" per a Espanya.En l'informe sobre estat de dret publicat recentment, Brussel·les va alertar precisament del bloqueig en la renovació del CGPJ. Preguntat per la comparació que ha fet el govern polonès de la seva reforma judicial amb la del president espanyol Pedro Sánchez, el portaveu de la CE ha dit que cada sistema judicial és diferent i que s'ha d'analitzar en el seu context.El Partit Popular ha amenaçat de portar als tribunals europeus l'eventual reforma perquè considera que "ataca la independència judicial". "Si el govern no retira la reforma, ho portarem a les institucions europees, els tribunals europeus, al Consell d'Europa i, per descomptat, a la justícia espanyola", ha avisat el líder del PP, Pablo Casado, en una declaració gravada des de Brussel·les, on aquest dijous assisteix a la reunió dels populars europeus prèvia a la cimera.Casado ha acusat al president espanyol Pedro Sánchez de cometre una "gran irresponsabilitat" proposant aquesta reforma quan s'estan negociant els fons europeus per a la recuperació, i ha negat haver bloquejat la renovació del CGPJ i assegura que s'ha mostrat disposat a negociar però sense les "forces radicals", en referència a Podemos.L'eurodiputat de Ciutadans, Luis Garicano, ha avisat que la reforma del CGPJ pot posar en risc l'arribada a Espanya dels fons de recuperació contra la crisi econòmica causada per la pandèmia. En aquest sentit, ha advertit que "països del nord d'Europa" podrien vetar l'accès de l'Estat als fons.

