Com afecta el grup sanguini a la resistència contra el coronavirus?

Dos estudis publicats a la revista Blood Advances suggereixen que les persones amb grup sanguini 0 poden tenir un risc menor d'infecció per Covid-19 i una menor probabilitat de resultats greus, incloses complicacions orgàniques, mentre les dels grups A i AB poden tenir un major risc de resultats clínics greus.A mesura que avança la pandèmia, la comunitat de recerca biomèdica mundial està treballant urgentment per identificar els factors de risc del coronavirus i els possibles objectius terapèutics. El paper potencial del tipus de sang en la predicció del risc i les complicacions de la infecció per Covid-19 ha sorgit com una qüestió científica important.Aquests nous estudis afegeixen evidències que hi pot haver una associació entre el tipus de sang i la vulnerabilitat a la Covid-19, encara que es necessita una investigació addicional per comprendre millor per què i què significa per als pacients, expliquen els autors.El tipus de sang 0 pot oferir certa protecció contra la infecció per Covid-19, segons un estudi retrospectiu. Els investigadors van comparar les dades del registre de salut danès de més de 473.000 persones sotmeses a proves de Covid-19 amb les dades d'un grup de control de més de 2,2 milions de persones de la població general. Entre els positius, van trobar menys persones amb el tipus de sang 0 i més persones amb els tipus A, B i AB."És molt important considerar el grup de control adequat perquè la prevalença del tipus de sang pot variar considerablement en diferents grups ètnics i diferents països", assenyala l'autor de l'estudi Torben Barington, de l'Hospital Universitari d'Odense i la Universitat de Sud de Dinamarca. "Tenim l'avantatge de comptar amb un grup de control fort: Dinamarca és un país petit, ètnicament homogeni, amb un sistema de salut pública i un registre central de dades de laboratori, pel que el nostre control es basa en la població, fet que dona als nostres descobriments una base sòlida", reconeix.Al mateix temps, segons un altre estudi fet a Vancouver, els grups sanguinis A i AB també s'associen a un major risc de resultats clínics greus de la infecció per Covid-19. Les persones amb els grups sanguinis A o AB semblen exhibir una major gravetat de la malaltia que les persones amb els grups sanguinis 0 o B.Els investigadors van examinar dades de 95 pacients amb Covid-19 en estat crític hospitalitzats al Canadà. Van descobrir que els pacients amb els grups sanguinis A o AB tenien més probabilitats de requerir ventilació mecànica, el que indica que tenien majors taxes de lesió pulmonar per Covid-19. També van trobar que més pacients amb grups sanguinis A i AB van requerir diàlisi per insuficiència renal.Junts, aquests descobriments mostren que els pacients d'aquests dos grups sanguinis poden tenir un major risc de disfunció o insuficiència orgànica a causa de Covid-19 que les persones amb tipus de sang 0 o B. A més, aquells amb tipus A i AB van estar més temps a l'UCI, de mitjana.

