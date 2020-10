En llibertat el conductor de Ripoll que va encastar el cotxe contra la comissaria de Mossos

El cotxe, a dins de la comissaria. Foto: ACN

Les restes de l'accident. Foto: Arnau Urgell

🔴 Un individu ha encastat el cotxe contra la comissaria dels @mossos a #Ripoll sense que hi hagi cap ferit. El conductor està detingut. pic.twitter.com/rakzAP92SW — Ràdio Girona - SER Catalunya (@SERGirona) October 14, 2020

El Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll ha deixat en llibertat el conductor de 45 anys i veí del municipi que la matinada d'aquest dimecres va encastar el cotxe contra l'entrada de la comissaria de Mossos. La causa està oberta per un delicte de danys i per negar-se a fer la prova d'alcoholèmia. També s'ha ordenat que es presenti periòdicament a les dependències judicials.Els fets van succeir a les cinc de matinada a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Ripoll on un home, que presentava símptomes d’anar sota els efectes de begudes alcohòliques, es va personat per presentar una denúncia.Pocs minuts després, mentre esperava a fora de l’edifici, va engegar el seu vehicle i el va encastar a la porta principal de la comissaria. En aquell moment no hi havia cap persona en aquesta zona de la comissaria i ningú va resultar ferit.Immediatament es va detenir el conductor i es va comprovar que únicament havia causat danys a l’entrada de l’edifici.El detingut, que no tenia antecedents, va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll en unes hores.

