La justícia espanyola absol Trapero per l'1-O

L'Audiència Nacional ha absolt el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, segons han avançat Rac1 i la Ser. El tribunal també ha absolt la resta d'acusats, Cèsar Puig, exsecretari general d'Interior; Pere Soler, director general dels Mossos; i la intendent Teresa Laplana. La decisió dels magistrat suposa un dur revés per a la Fiscalia, que en un principi demanava rebel·lió, després ho va canviar a sedició i finalment va proposar com a alternativa un delicte de desobediència. La sentència es farà pública aquest dimecres al matí i segons la SER té un vot particular de la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, de tarannà conservador.La vista oral va arrencar al gener, més de dos anys després dels fets de l'octubre de 2017. L'article 155 va fulminar Josep Lluís Trapero i l'excúpula d'Interior, i tots ells han mantingut un perfil baix des d'aleshores, un comportament emmarcat també en l'estratègia de defensa dissenyada pels advocats. Els quatre acusats -Trapero, Laplana, Puig i Soler- arribaven a l'Audiència Nacional acusats dels delictes de rebel·lió i sedició, amb penes de presó de fins a onze anys. Els testimonis van ser majoritàriament els mateixos que al judici del procés al Tribunal Suprem, amb algunes excepcions rellevants com ara el secretari judicial del TSJC, que va avalar la tesi de Trapero sobre el comportament que havien de tenir els cossos policials per aturar el referèndum.Quan el judici encarava la recta final, va esclatar l'emergència sanitària i tot es va haver d'aturar durant tres mesos. La vista oral es va reprendre al juny per celebrar les últimes sessions abans de quedar vist per a sentència. Els testimonis havien servit per demostrar les febleses del relat de la Fiscalia, que en la presentació dels informes finals va rebaixar l'acusació a un delicte de sedició i deu anys de presó però va oferir com a alternativa una condemna per desobediència, amb una inhabilitació i sense pena privativa de llibertat. L'objectiu del ministeri fiscal, com va constatar l'advocada de Trapero, Olga Tubau, era evitar l'absolució, encara que per fer-ho plantegessin una condemna alternativa radicalment diferent a la condemna original de sedició. Finalment, els fiscals no han pogut evitar l'absolució.

