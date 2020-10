Investigadors i universitaris criden a la vaga el 21 d'octubre contra la precarietat del sector

Prats ha apuntat que hi ha investigadors que fan recerca sense contracte, d'altres que fan jornades de fins a 14 hores i que sovint treballen festius i nits. Pel que fa al personal tècnic, ha explicat que hi ha contractes a mitja jornada quan es presten serveis a temps complet i que es manté la situació de professors associats amb sous de 400 euros mensuals, sense contractes estables i sense reconeixement de la investigació que fan per a la universitat.A escala estatal, ha denunciat que la inversió pública en investigació "ha caigut un 18%" des del 2008 i la plantilla del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ho ha fet un 15%. A més, ha lamentat que la inversió pública en recerca és d'un 0,57% del PIB, quan per exemple al Regne Unit arriba gairebé al 2%.Prats ha apuntat que "malgrat tot això", la recerca científica espanyola és "excel·lent" i ha assegurat que és així "perquè el sistema s'aguanta sobre les espatles dels investigadors precaris".El portaveu ha explicat que l'esclat de la pandèmia ha empitjorat encara més la situació. En aquest sentit, ha afirmat que el confinament no ha fet perdre només tres mesos d'investigacions sinó que ha comportat acomiadaments i perdre per complet projectes de recerca.En aquest sentit, ha explicat que el mateix 21 d'octubre tindrà lloc un judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pel fet que centenars d'investigadors poden quedar al carrer "quan els hi correspondria un contracte". Segons Prats, es tracta d'investigadors doctorands que tenen contracte de tres anys però que habitualment continuen treballant un any més per aconseguir les seves tesis doctoral i ho fan sense contracte mentre cobren l'atur.Per això, una de les principals mobilitzacions a Catalunya serà una concentració a les portes del TSJC el pròxim dimecres. Posteriorment, hi ha convocada una manifestació, que compta amb el suport de diversos col·lectius, entre ells el d'estudiants.