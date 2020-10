Primeres denúncies a Inspecció de Treball per tancar escoles que incompleixen les mesures Covid

Una de les denúncies interposades a Inspecció de Treball. Foto: ND

Ha passat un mes des que va començar el curs i les dades indiquen que les escoles no actuen com a factor d'expansió del coronavirus, com sí que passa, per exemple, amb la grip. La situació als centres, però, és complicada, i professionals i sindicats han denunciat les condicions de treball i que, en alguns casos, els protocols de prevenció dissenyats pels departaments d'Educació i de Salut no es poden complir. Els sindicats han estat especialment crítics aquests últims mesos amb la gestió de les escoles per part del Govern, i aquest dijous i la setmana passada es van convocar jornades de vaga, amb un seguiment més aviat minoritari.Amb els indicadors epidemiològics en augment -fet que ha obligat el Govern a prendre mesures dràstiques- , les escoles continuen obertes i seran, insisteixen a la Generalitat, els últims espais que, arribat el cas, tancaran. El sentiment entre els professionals de l'educació és de calma tensa, i ja s'han començat a presentar algunes denúncies a Inspecció de Treball reclamant que es tanquin les escoles que incompleixin les mesures contra la Covid-19.té constància que el personal docent de tres serveis territorials -concretament el Maresme-Vallès Oriental, Tarragona i Catalunya Central- ja les han presentades. En total, Educació s'estructura a través de 10 serveis territorials.En les denúncies a Inspecció de Treball, a les quals ha tingut accés aquest diari, es recorda que al juny ja es van presentar denúncies que assenyalaven les "mancances" del pla de reobertura dels centres fet pel Departament d'Educació. Ara asseguren que aquesta reobertura s'ha fet sense implementar "cap de les mesures" que poden minimitzar o evitar el risc de contagi.Concretament, les denúncies apunten que en molts centres s'incompleix la reducció d'alumnat per cada grup estable, una crítica que fa mesos que fan els sindicats de l'educació. També subratllen que no es duu a terme la neteja i ventilació adequada de les aules, i que el subministrament de mascaretes i gel hidroalcohòlic per a docents i treballadors és insuficient.Les direccions també exposen que la conselleria que comanda Josep Bargalló no ha establert cap sistema per verificar que es compleixi la distància d'un metre entre alumnes quan són dins el grup estable, o d'un metre i mig quan són fora d'aquest. Asseguren també que la conselleria no ha dotat de noves aules o espais als centres per poder complir amb les mesures de prevenció.Els escrits també recullen queixes sobre la situació dels treballadors especialment sensibles al risc de contagi. "En alguns casos no han estat valorats o no se'ls ha facilitat l'informe per tramitar la incapacitat temporal", afirmen. Als documents entregats a Inspecció de Treball, les direccions asseguren també que falten "instruccions concretes" sobre la formació específica al personal dels serveis educatius i critiquen que les consultes als òrgans de representació dels treballadors no es produeixen amb prou freqüència tenint en compte el context epidemiològic.Per tot això, les direccions que han recorregut a Inspecció de Treball reclamen que el Departament de Treball verifiqui si les mesures preses per Educació són suficients per garantir la salut dels treballadors de les escoles. En cas contrari, demanen que es "paralitzin" les activitats presencials amb alumnes en aquells grups o centres on no es compleixi la normativa.Els actors més crítics amb com s'ha fet la reobertura de les escoles han estat els sindicats. USTEC -que ha amenaçat aquestes últimes setmanes amb la vaga de professors- i la Intersindical-CSC -que va presentar una denúncia a Inspecció de Treball per inseguretat en les oposicions de docents- defensen les denúncies a Inspecció de Treball com a eina de pressió.USTEC, que és el sindicat majoritari, justifica la presentació de denúncies pel fet que les condicions a les escoles "no asseguren la salut dels treballadors", segons el seu portaveu, Xavier Díez. "És la nostra obligació com a sindicat", afegeix. Aquest divendres, USTEC ha reclamat que els docents siguin considerats nivell 2 de risc i no 1 en la classificació feta per part del govern espanyol. La portaveu de Salut Laboral del sindicat, Ana Gardeñas. Gardeñas ha criticat que les mesures establertes no són suficients i també ha demanat que des de l'administració es revisi que tots els centres les estan complint. USTEC ha reclamat també reconèixer realment a tot el personal vulnerable i ha assegurat que hi ha direccions que han fet anar a treballar personal que hauria d'estar confinat.Per part de la Intersindical-CSC, posen l'accent en la falta de personal, el material de protecció i la manca de "previsió", segons la seva portaveu, Marina Sureda. "Volem instruccions clares i concises que arribin als treballadors i que es governi amb una empatia que ara mateix no es veu" critica, alhora que acusa el Departament d'Educació de "supèrbia"."No tenim ara mateix la certesa de com anirà la crisi sanitària però sabem que les mesures per pal·liar la crisi sanitària no s'estan posant. Ni les mesures materials, ni el personal ni la qüestió emocional", diu Sureda. La portaveu de la Intersindical-CSC insisteix que l'objectiu del sindicat és "preservar el dret a l'educació" i evitar el tancament d'escoles però considera que el Govern no està aportant "tots els recursos necessaris" per garantir que no s'arriba a aquest extrem.Tot plegat després que les direccions de les escoles ja traslladessin a Educació les queixes per les deficiències als centres. En una reunió de la Junta Central de Directors d'escoles públiques, els centres van centrar les seves reclamacions en la falta de personal i van instar la conselleria a difondre instruccions "clares", tal com va avançar NacióDigital

