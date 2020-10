Barcelona obre el primer centre exclusiu per a dones sense llar

Barcelona disposarà per primera vegada d'un centra per atendre el sensellarisme dedicat exclusivament a les dones. El Centre Residencial d’Inclusió (CRI) La Llavor està ubicat al carrer Saldes 6-8, al districte d’Horta-Guinardó. Es tracta d’un equipament gestionat per Sant Joan de Déu Serveis Socials amb la col·laboració de la Fundació Ared, que oferirà també a les dones residents un servei específic de formació i inserció laboral.L'Ajuntament preveu destinar 1,16 milions d’euros l’any del seu pressupost per garantir el seu funcionament i millorar així la situació de les dones en situació de sensellarisme i afavorir els respectius processos de recuperació personal i inclusió social i laboral.La Llavor disposa de 40 places amb habitacions individuals que permeten un espai privatiu i d’intimitat per facilitar la recuperació de les dones usuàries. Igualment, ofereix la cobertura de les necessitats bàsiques i el seu funcionament està dissenyat per oferir una atenció integral centrada en la persona que fomenti la seva autonomia i autogestió, amb espais comuns com per exemple la bugaderia o el menjador.L'objectiu del centre oferir un espai residencial fins que les dones ateses trobin una alternativa més estable i adequada a la seva situació, a banda d’oferir un acompanyament social i emocional des d’una perspectiva de gènere. Està pensat per a dones soles majors d’edat en situació d’exclusió social i residencial, sense ingressos o amb ingressos insuficients que no els permeten accedir a una solució d’allotjament de manera autònoma.

