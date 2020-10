La Cambra adverteix de l'alentiment de l'economia catalana

El trànsit aeri també ha patit una gran recessió, els passatgers de l'aeroport de Barcelona van disminuir un 83% el mes de setembre, i les pernoctacions de turistes estrangers també van caure un 88,1%, mentre que les de turisme local es recuperen lleugerament, amb un 19,8% menys respecte 2019.

La Cambra de Barcelona ha advertit aquest dijous que l'economia catalana no mostra símptomes de recuperació. Així ho reflecteixen els resultats del Baròmetre Cambra del mes d'Octubre, una nova eina desenvolupada per la corporació per fer un seguiment mensual de l'evolució de l'economia catalana i conèixer en detall com s'està recuperant de l'impacte del coronavirus.El mes d'octubre tanca majoritàriament "en vermell", excepte en ocupació efectiva i mobilitat, ha explicat aquest dijous l'entitat en un comunicat. En termes d'ocupació, les dades d'assalariats se situa un 9% per sota del nivell de setembre de 2019. El mercat ha millorat lleugerament aquest darrer mes, però amb menor intensitat que a la resta de l'Estat. En relació amb el nombre d'empreses al territori, l'economia catalana tanca "en groc" aquest mes d'octubre amb 239.300 empreses, el que suposa 18.380 empreses menys que abans de l'inici de la pandèmia i un 7,3% menys d'empreses obertes que el 2019.El consum en comerços i punts de venda amb targeta ha descendit notablement (9%), i l'estalvi familiar augmentarà fins als 22.655 milions d'euros el 2020, segons estimacions de la Cambra de Comerç. La recuperació de la inversió en construcció s'ha aturat, i es troba en un 3,3% menys que fa un any.La producció industrial ha caigut un 8,7% respecte al 2019, mentre que les exportacions s'han estabilitzat des del passat mes de juliol, situant-se en un 10,6% menys que els registres de l'any anterior.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor