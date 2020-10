El Festival de Sitges reduirà l'aforament al 50% i cancel·la les sessions de les onze de la nit

La Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya ha anunciat que, en compliment de les mesures anunciades pel Govern aquest dimecres, reduirà l'aforament del 70 al 50% a totes les sales del Festival (Auditori, Tramuntana, Prado, Retiro i Brigadoon) i cancel·la totes les sessions programades que comencin a partir de les 23h. Així mateix, les sessions dobles programades es redueixen a la projecció d'un sol film.El festival ha anunciat que l'import de les entrades comprades que afectin a les sessions cancel·lades serà retornat per part del Festival directament als seus compradors al mateix compte o targeta des d'on es va fer la compra. Les mesures s'aplicaran a partir de les dotze de la nit de divendres. La Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya ha apuntat que arran del decret de mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la covid-19 a Catalunya, ha "adoptat una sèrie de mesures per tal d'adaptar els seus protocols a les noves restriccions".El Festival de Sitges reduirà l'aforament al 50% i cancel·la les sessions que comencin a partir de les onze de la nit. També queden anul·lades totes les activitats paral·leles del Festival com projeccions a l'Hort de Can Falç, projeccions i activitats al Centre Cultural Miramar, els Bloodmuts i la Puck Caravana Cinema. Es cancel·la també la Fanshop Àrea (fira d'estands) davant de l'Ermita de Sant Sebastià queda cancel·lada i la Foodtàstic Àrea de restauració seguirà oberta però només amb servei per emportar, a l’espera d’un aclariment per part del Procicat.

