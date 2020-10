Oriol Mitjà atribueix els morts a un Govern «perillosament incompetent»

"Les persones que han estat al capdavant han estat perillosament incompetents i no hauríem de permetre que en unes eleccions mantinguessin el seu lloc de treball." @oriolmitja, metge especialista en malalties infeccioses @hgermanstrias #PlantaBaixaTV3



▶ https://t.co/uZQaVZWMVz pic.twitter.com/mgDjQEuIB2 — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) October 15, 2020

L'investigador Oriol Mitjà ha atribuït la taxa de morts a Catalunya a un Govern "perillosament incompetent", i ha assegurat que a la consellera de Salut, Alba Vergés, "li falta coneixement en medicina, salut pública i la humilitat per escoltar els experts que en saben". "Les persones que han estat al capdavant han estat perillosament incompetents i no hauríem de permetre que en unes eleccions mantinguessin el seu lloc de treball", ha etzibat a TV3, on ha remarcat que els ciutadans d'Alemanya han tingut 10 vegades menys possibilitats de morir-se que els catalans, i els japonesos 100 vegades menys."Això ho atribueixo directament a les decisions i a la manca de capacitat de prendre decisions d'una manera suficientment àgil", ha afegit. Mitjà ha carregat contra les "cúpules directives on hi ha hagut batalles partidistes", i ha insistit que "no hi ha hagut la preparació suficient per poder entendre les eines des del punt de vista diagnòstic i terapèutic que poguessin prevenir una part d'aquestes morts". Segons ell, una "gran proporció" s'hauria pogut evitar. "Els líders han fallat a l'hora de prendre aquestes decisions i han fallat des del principi", ha reblat.En aquest sentit, ha remarcat que ell només és partidari de mesures restrictives si no hi ha més remei, i ha insistit que la clau és ser proactiu, posar més personal, rastrejadors i fer molts tests d'antígens ràpids. "Si el Govern fa una aposta forta per posar-hi diners estalviarem tres coses: la incidència i el contagi, mitigarem els ingressos i disminuirem el nombre de morts", ha conclòs.

