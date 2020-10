Apliquen la llei mordassa a un home que pintava parets a Altafulla «per avorriment»

La policia local ha identificat i sancionat a un veí de Torredembarra de 45 anys per fer pintades en diferents indrets del barri marítim d'Altafulla pic.twitter.com/2ZHsn3JxKs — Policia Local d'Altafulla (@PoliAltafulla) October 15, 2020

La Policia Local d'Altafulla ha fet públic a través de les seves xarxes socials la denúncia contra un veí de Torredembarra de 45 anys que aquesta passada nit ha estat enxampat fent pintades en diferents indrets del barri marítim d'Altafulla.Segons fonts policials, l'home ha estat denunciat seguint la Llei 4/2015, també coneguda com a "llei mordassa" i serà l'autoritat judicial qui determini la quantitat a pagar per aquest fet.Les pintades no seguien cap patró artístic ni argumental, per la qual cosa la Policia Local sospita que era una persona amb alguna patologia mental. La conversa posterior a l'actuació policial va ser "estranya" i l'home va assegurar que com que no podia dormir pintava "per avorriment".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor