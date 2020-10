​Ovelles ferides per gossos després d'una allau de visitants al Montseny

Conseqüències massificació del cap de setmana al PN @montseny:

- 3 🐑 de 2 ramats atacades per gossos zona #Collformic



Accions realitzades:

- Tancat accés 🚙 Pla de la Calma

- Aprovades ordenances portar gos lligat zones patures (tramitades + 25 denúncies) #Respecte pic.twitter.com/aUstBpi19J — Ajuntament del Brull (@AjElBrull) October 14, 2020

Tres ovelles de dos ramats diferents han resultat ferides per dos gossos després d'un cap de setmana de massificació a Collformic, al Montseny. Tal com explica l'alcalde del Brull, Ferran Teixidó, ano es tracta d'un fet aïllat sinó que és "constant" a la zona: "Cap de setmana sí, cap de setmana també".Teixidó apunta que molts dels visitants es pensen que la muntanya "és de tots" i no entenen que estan en un terreny privat on s'hi desenvolupa una activitat agrícola amb bestiar. Els gossos deslligats ataquen ovelles i cabres, i els provoquen avortaments "per culpa de l'estrès", diu l'alcalde, remarcant que n'estan "cansats".Per aquest motiu, van decidir tancar l'aparcament del Pla de la Calma. Aquesta mesura ha fet que no hi hagi tanta afluència i alhora menys atacs als animals. De fet, aquesta zona és on més n'hi acostuma a haver.Paral·lelament, el 2019 es va posar en marxa una mesura al Parc Natural del Montseny que obliga a portar els gossos lligats en les zones de pastura amb presència de ramats. Fins al moment s'han tramitat 25 denúncies.

