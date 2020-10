El 84% dels malalts de Covid-19 ingressats a l'UCI tenen problemes respiratoris als 3 mesos de l'alta

Altres notícies que et poden interessar

El 84% dels pacients afectats de coronavirus que han estat ingressats en unitats de cures intensives (UCI) presenten alteracions en les proves de funció respiratòria al cap de tres mesos de rebre l'alta. Així ho revela l'estudi post-covid-19, coordinat per la doctora Jessica González Gutiérrez, facultativa especialista del servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i membre del Grup d'Investigació Translacional en Medicina Respiratòria de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).L'estudi està basat en les proves fetes a 62 pacients de la primera onada de la pandèmia de la Covid-19 a Lleida. Els resultats d'aquest estudi pioner, inèdits fins ara, s'ampliaran amb dades de la segona onada de la pandèmia.Segons l'estudi, als pacients amb Covid-19 que han estat ingressats a l'UCI els apareixen alteracions en la capacitat de difusió del monòxid de carboni, és a dir, la capacitat dels pulmons de transferir l'oxigen a la sang. Dels pacients analitzats, un 75% són homes amb una edat mitjana de 57 anys. Més de la meitat (51,7%) són exfumadors, el 37% té hipertensió i el 14,5%, diabetis. L'estada mitjana a l'hospital va ser de 29 dies, dels quals 17 van ser a l'UCI. Un 62% d'aquests pacients va necessitar ventilació mecànica invasiva durant una mitjana de 19 dies."Els resultats d'aquest estudi mostren que l'afectació pulmonar en pacients crítics pel coronavirus SARS-CoV-2 és molt freqüent, molt més del que podíem esperar", afirma Jessica González, coordinadora de l'estudi. Segons González, aquesta afectació és més important que en altres malalties respiratòries greus causades per virus, com el coronavirus SARS-CoV-1 o el MERS.Aquest estudi, que forma part d'una iniciativa de l'Institut de Salut Carles III i que pretén obtenir informació de 5.000 pacients ingressats en diverses UCI de l'Estat, alerta de l'afectació que pot romandre en els pacients crítics de covid-19. "Aquests pacients necessiten una especial atenció en el seguiment i tractament una vegada donats d'alta", afirma González. "Així mateix, ens obre noves vies d'investigació per identificar quins són els factors que poden predisposar a aquestes lesions pulmonars i proposar possibles dianes preventives o terapèutiques per evitar-les", afegeix.

