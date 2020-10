L'exministre Corcuera pateix un avís d'infart en directe a «Espejo Público»

" Hem de deixar això perquè m'ha funcionat el desfibril·lador " , ha respost l'expolític , agafant alè.

" Mira que he fet entrevistes al llarg de la meva vida , he de fer unes 20 o 30 per programa , però aquest moment no ho havia viscut mai", ha dit, encara commocionada Griso, a la taula amb tots els seus col·laboradors. Ella mateixa ha publicat una piulada assegurant que Corcuera "es troba bé" i només ha estat "un ensurt".

A todos los que me preguntáis, #Corcuera se encuentra bien. Solo ha sido un susto, un susto importante. https://t.co/VhDLwCsAHN — Susanna Griso (@susannagriso) October 15, 2020

Greu ensurt en directe al programa Espejo Público aquest dijous al matí. La presentadora Susanna Griso entrevistava a l'exministre de l'Interior, José Luís Corcuera, per analitzar la situació del coronavirus a l'estat espanyol i la gestió que està fent el govern de Pedro Sánchez. En un moment de la conversa, però, ha saltat el desfibril·lador de Corcuera i el mateix exministre ha fet un esgarrifós bot. Griso, espantada, li ha preguntat si es trobava bé i el mateix Corcuera ha explicat que té un desfibril·lador i ha patit un avís d'infart.Griso ha volgut parar l'entrevista i avisar els metges d'Antena 3 però el que va ser responsable d'Interior amb Felipe González ha volgut acabar la seva intervenció. Dos minuts després la presentadora no ha pogut aguantar més el seu patiment i ha decidit finalitzar la conversa.

