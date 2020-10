Avui dic adéu al Polònia. Començo una nova etapa professional amb ganes d’encarar nous reptes 🙌🏼 Han estat uns anys preciosos on he format part d’un equip meravellós i inoblidable. Gràcies per fer-me un forat a la familia! 😍@poloniaTV3 @tv3 @MinoriaAB — Ivan Labanda (@ivanlabanda) October 15, 2020

Ivan Labanda, un dels actors principals del Polònia de TV3, ha anunciat aquest dijous que el d'avui serà el seu últim programa encarnant personatges polítics i d'actualitat al programa d'humor de Minoria Absoluta.L'artista ha comunicat via xarxes socials que comença "una nova etapa professional amb ganes d'encarar nous reptes" després d'"uns anys preciosos on he format part d'un equip meravellós i inoblidable".Labanda interpreta alguns dels personatges més importants del Polònia, com és el cas de Quim Torra o Miquel Iceta. El personatge amb el qual més se l'identifica és el del president inhabilitat, que imita des del 2018 i ara caldrà veure com se substitueix des del programa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor