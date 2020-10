Els Mossos desnonen quatre famílies d'un bloc propietat del fons Norvet a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han forçat aquest dijous al matí el desnonament de quatre famílies amb menors que ocupaven un bloc propietat del fons d'inversió Norvet al carrer Aragó de Barcelona. La PAH ha demanat la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que multi Norvet per incompliment del decret antidesnonaments del Govern.El 2017 la PAH va ocupar sis pisos de la finca del carrer Aragó, perquè hi entressin a viure sis famílies en situació de vulnerabilitat i que no havien tingut accés a cap pis de la mesa d'emergència de Barcelona. Més endavant, dues famílies van poder ser reallotjades i Norvet no va oferir cap alternativa per a la resta. La PAH, però, assegura que el fons va comprometre's a reallotjar-les en alguns dels pisos que té a la ciutat a través de lloguers social.El 2019, però, el fons va iniciar el procés judicial per desnonar les quatre famílies i el desallotjament s'ha acabat materialitzant avui. La PAH assegura que una de les menors d'edat estava "confinada" a causa de la Covid-19."Tots ells són casos en els quals l’administració ha donat l’esquena, no poden optar a un pis de la taula d’emergència al no haver patit un desnonament d’un habitatge, ja que provenen de locals o d’habitacions rellogades", asseguren des de la PAH. Des de la plataforma insisteixen a ampliar els requisits d’accés a la mesa d’emergència perquè "s’adeqüi a la realitat de les famílies i de l’emergència habitacional".La PAH reclama a l'Ajuntament que multi Norvet per incompliment del decret antidesnonaments aprovat pel Govern el passat desembre. Una mesura que amplia els supòsits de la llei 24/2015 i que obliga els grans propietaris a oferir un lloguer social de set anys a persones en situació de vulnerabilitat i que puguin acreditar haver viscut a l'immoble almenys sis mesos. Una sanció que podria arribar als 90.000 euros per cada un dels casos.En les darreres setmanes ha esdevingut habitual que els antiavalots dels Mossos d'Esquadra forcin ordes de desnonament. Els jutges avalen que les unitats d'ordre públic de la policia catalana actuïn quan es prevegi "resistència", tal com va explicar NacióDigital.

