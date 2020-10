El PSOE creixeria i superaria per 12 punts el PP, segons el CIS

El PSOE estanca el seu creixement, però incrementaria la distància respecte al PP fins als 12 punts, segons el CIS. El baròmetre d'octubre, fet públic aquest dijous, preveu que els socialistes pugin del 28% al 30,8%, mentre que els populars perdrien quasi dos punts, del 20,8% al 18,9%, un resultat lleugerament millor que el de l'enquesta anterior.Al seu torn, Podem cauria més d'un punt, del 12,9% al 11,7% i perdria el tercer lloc que li atorgava el baròmetre de setembre. Vox també empitjoraria resultats, del 15,1% al 12,5%, però mantindria igualment la posició de bronze. En canvi, Cs aniria a l'alça, passant del 6,8% aconseguit el novembre de 2019 fins al 8,8%. ERC cauria del 3,6% al 3,3% i JxCat també empitjoraria, del 2,2% a l'1,8%, com la CUP, que passaria de l'1% al 0,5%. Els marges d'error pel que fa als partits catalans, però, són amples.El baròmetre del setembre situava el PSOE en el 31,5% dels vots , lleugerament per damunt que el d'octubre i encara amb més marge per davant del PP, amb 18,1%. Podem assolia el tercer lloc, amb 12,2%, lleugerament per sobre de Vox (11,7%), mentre que Cs recuperava encara més posicions i fins i tot pugnant pel lloc de bronze, amb el 10,6%. Pel que fa als partits catalans, ERC sumava el 2,8% del total de vots estatal, JxCat es quedava en l'1,7% i la CUP, en el 0,6%.

