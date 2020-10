Barcelona destina 6 milions d'euros a reactivar el teixit eductiu, cultural i científic

Altres notícies que et poden interessar

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dijous el tercer paquet de mesures destinades a pal·liar els efectes de la crisi de la Covid-19 als sectors educatiu, cultural i científic. El consistori destinarà 6,19 milions d'euros, que se sumen als 3,5 invertits fins ara, a través de vuit mesures.La primera és un nou programa de beques amb caràcter excepcional que ha de fer possibles diferents iniciatives de creació cultural, de recerca i d'innovació en cultura, ciència i educació. Es vehicularà a través dels premis Ciutat de Barcelona i s'establiran 225 beques d'entre 6.000 i 10.000 euros cadascuna, repartides entre quinze modalitats que afecten els àmbits de l'educació, la cultura i la ciència. En total, es dedicaran 3.000.000 d’euros a aquestes beques, dels quals 1,2 milions corresponen a projectes de recerca científica.La segona mesura és l'adquisició d'obres de creadors i creadores d'arts visuals per valor de 600.000 euros, a través del Macba. Les obres a adquirir les decidirà abans de final de 2020 un jurat d'experts. Encara en l'àmbit cultural, l'Ajuntament invertirà 350.000 euros per posar en marxa un programa conjunt de l’Auditori, el Palau de la Música i el Gran Teatre del Liceu. L'objectiu serà promoure els músics que treballen en el camp de la música contemporània i l’òpera.També es destinaran 172.000 euros a activitats virtuals dels museus i centres patrimonials barcelonins. Es tracta de facilitar la generació de continguts digitals i, també, de millorar l'equipament tecnològic d'aquests espais per facilitar la comunicació i difusió.A nivell educatiu, l'Ajuntament invertirà 825.000 euros per comprar tauletes informàtiques a través de la xarxa de biblioteques i el Consorci d'Educació. L'objectiu és permetre als estudiants que no en disposin accedir als recursos educatius en format digital.La xarxa d’Escoles Bressol Municipals també es beneficiarà del pla amb un seguit de mesures adreçades a garantir el manteniment de la qualitat del servei en les 102 escoles bressol municipals malgrat la pandèmia. El cost estimat d'aplicació d’aquestes mesures és de poc més d'un milió d'euros, que es destinarà a reforçar el servei d'educadors i educadores, comprar material d'higiene i seguretat i adaptar els espais.L'Ajuntament també dedicarà 150.000 euros al projecte Tardes enriquides. Aquest projecte afectarà els infants de segon i tercer curs de primària dels barris amb major índex de desigualtat social. Aquestes escoles ja estan incloses en el Projecte Educatiu de Ciutat, el Pla Educatiu de Ciutat i el Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona.L'última mesura pretén reforçar el teixit comunitari de la ciutat i, en concret, la xarxa de casals comunitaris als quals es destinaran 50.000 euros.

