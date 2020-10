Salut admet que la corba de contagis no s'aplanarà en dues setmanes

Altres notícies que et poden interessar

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha reconegut que dues setmanes és poc temps perquè baixin els contagis a Catalunya. "Hem de ser sinceres, no baixarà la corba en quinze dies", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio . Aquesta mitjanit entraran en vigor les últimes mesures anunciades, que comportaran el tancament de bars i restaurants i la limitació dels aforaments en comerços Per millorar la situació actual de la pandèmia, Salut no descarta mesures més contundents com l'estat d'alarma, però espera no arribar-hi. Tampoc s'ha plantejat el toc de queda com s'ha fet a França.De moment, Vergés considera que l'abordatge de la malaltia es fa de forma més segura actualment, ja que se'n coneix millor l'evolució que a la primavera. Així, s'ha vist que els infants són poc transmissors, i en canvi ara costa que els missatges de conscienciació arribin als joves de 20 a 30 anys perquè "alguns estudien, altres comencen a treballar, tenen vides molt diferents". Per això, el que més la preocupa ara no és la crisi sanitària estrictament, sinó el seu abordatge global, social.La consellera de Salut, Alba Vergés, demana a la població que se senti "apoderada" per dir a altres ciutadans, sempre de forma educada, que no estan complint bé les recomanacions de prevenció de la covid-19, com el mal ús de la mascareta o la falta de distància social: "Crec que no ho estàs fent bé, ens estàs posant en risc". La consellera ha dit que mai ha estat partidària de l'anomenada 'policia de balcó', però sí que ha apel·lat a "l'autoresponsabilitat i a la coresponsabilitat".Vergés creu que els ciutadans han de tenir eines per gestionar la pandèmia amb responsabilitat, i una d'aquetes eines és poder dir als altres que estan facilitant la propagació del virus.La consellera també ha agraït al sindicat Metges de Catalunya que aquest dimecres al vespre desconvoqués els dos últims dies de vaga als centres de Primària de l'ICS . "Són els primers que veuen que la situació ens exigeix ser-hi a tothom", ha dit. Així, ha recordat que el 25% de la feina dels CAP està relacionada amb la covid, i que cada positiu activa una gran quantitat de recursos per fer-ne el seguiment i rastreig. Per això, el personal ha de "sobretreballar" per poder atendre les altres malalties o directament les han de deixar d'atendre. "La millor manera per destensar la Primària és disminuir els contagis", ha reblat. En aquest sentit, ha assegurat que és una prioritat de legislatura del Govern enfortir l'atenció primària.A causa de la situació actual de pandèmia, veu quasi impossible que el partit de Lliga de Campions Barça-Ferencvaros de dimarts vinent es pugui jugar amb públic al Camp Nou, però no ho descarta per més endavant.Respecte al fet que el telèfon 061 torni a ser de pagament, Vergés ha dit que es va aconseguir que fos gratuït durant l'estat d'alarma, però ara s'està treballant amb les operadores de telefonia perquè ho torni a ser.

