El Govern no autoritzarà la reobertura del Camp Nou

🔊 @albaverges, consellera de @salutcat: "Amb la situació actual, és molt difícil que ens puguem plantejar que hi hagi públic als estadis" pic.twitter.com/11obyfRNPj — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) October 15, 2020

El públic haurà d'esperar per tornar al Camp Nou. Així ho han avançat la consellera Alba Vergés i i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, aquest dijous al matí. Tot i l'autorització de la UEFA (amb una limitació del 30%) i el pla del Barça, el Govern no veu convenient reobrir les portes dels estadis ara mateix."Amb la situació d'ara és molt difícil plantejar que hi hagi públic als estadis", ha afirmat la consellera de Salut. Tot i que el Barça ha enviat una proposta al Govern que "ens hem de mirar", a Vergés li sembla que "serà impossible permetre l'entrada de públic al Camp Nou per al partit del 20 d'octubre", dia d'estrena de l'equip a la competició contra el Ferencvaros. La consellera no ha assegurat, però, que tota la temporada sigui a porta tancada.Més contundent encara ha estat el Secretari de Salut Pública: "No soc partidari que hi hagi públic al Camp Nou. Després em costaria explicar determinades mesures". Per Argimon, "el problema és moure 1.000 persones a l'entrada i la sortida. No seria la millor imatge".Sobre la moció de censura que s'haurà de votar per decidir el futur de la junta de Bartomeu, Vergés ha explicat que "encara no tenim una proposta del Futbol Club Barcelona per tal de poder desenvolupar la jornada de votació amb mesures", així que no n'ha fet cap valoració. Argimon tampoc s'ha anticipat a la proposta de l'entitat, però ha avisat que "la resposta serà 'no' si comporta aglomeracions de forma no esglaonada.

