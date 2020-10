L'advocat de la UE vol que s'investigui si el Barça rep privilegis fiscals

L'Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha demanat que es revisi si el Futbol Club Barcelona, l'Atlètic Osasuna, l'Atlètic de Bilbao i el Reial Madrid reben privilegis fiscals respecte a la resta de clubs esportius a Espanya.El Tribunal General de la UE, primera instància a Luxemburg, va anul·lar la decisió de la Comissió Europea que declarava il·legal l'ajuda d'Espanya a aquests clubs en forma de règims fiscals més favorables. El TJUE està revisant ara aquesta sentència i, com a pas previ, l'Advocat General ha publicat aquest dijous la seva opinió no vinculant que aposta per retornar el cas al TGUE perquè creu que no va valorar correctament la investigació de la CE.Quan es va obligar els clubs esportius a convertir-se en societats anònimes als anys 90', el Futbol Club Barcelona, l'Atlètic Osasuna, l'Atlètic de Bilbao i el Reial Madrid va aprofitar una escletxa legal per continuar exercint com a entitats sense ànim de lucre i, per tant, poden gaudir d'un impost de societats més favorable que la resta. La Comissió Europea creu que això és una ajuda d'estat il·legal.Tanmateix, el TGUE va rebatre a la CE argumentant que no havia examinat suficientment si la deducció fiscal pel traspàs de jugadors més favorable per a les SA compensa el privilegi dels quatre clubs en l'impost de societats.Al seu torn, l'Advocat General creu que el TGUE no va analitzar correctament si la CE tenia l'obligació de considerar tots dos règims fiscals conjuntament per decidir sobre les ajudes d'estat il·legals. Per tant, el lletrat creu que el TJUE hauria de retornar el cas al TGUE.

