Un detingut a Barcelona en les protestes pel primer aniversari de la sentència de l'1-O

La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir la nit d'aquest dimecres una persona per la crema d'un contenidor durant les protestes pel primer aniversari de la sentència de l'1-O, segons han confirmat a l'ACN fonts de l'Ajuntament de Barcelona. Unes 400 persones, segons el consistori, es van concentrar aquest dimecres a la plaça Urquinaona en resposta a la crida dels CDR. Els concentrats van baixar Via Laietana, on hi va haver un petit incident davant la comissaria de la Policia Nacional, van passar per La Rambla i hi van haver corredisses entre manifestants i policies. La manifestació es va disgregar abans d'arribar a plaça Catalunya.Els Mossos d'Esquadra, en ocasions ajudats per la policia nacional espanyola, van dispersar els manifestants en diverses zones de Barcelona. El punt on es van produir enfrontaments va ser la Rambla, on la policia catalana va situar els furgons als laterals i va colpejar alguna persona perquè marxés de la zona cèntrica de la capital. La concentració va anar perdent força cap a les 22h i els manifestants es van dispersar pel Gòtic perseguits per agents de la Brimo. A la Via Laietana es van cremar banderes espanyoles que quedaven de la manifestació de dilluns pel dia de la Hispanitat.

