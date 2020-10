Aturat el desallotjament de la Casa Buenos Aires i el govern de Colau insisteix en l'expropiació

🔴 Un fort desplegament policial està desallotjant ara mateix la @labuenosaires__. Un desallotjament absurd pq l'edifici serà expropiat per @bcn_ajuntament i la propietat no té cap projecte per fer-hi. Un desallotjament cruel pq posa en risc la funció social del projecte actual. pic.twitter.com/oIQfhFrRZ2 — Marc Serra Solé (@MarcSerraSole) October 15, 2020

La resistència veïnal ha evitat aquest dijous el segon intent de desallotjament de la Casa Buenos Aires de Vallvidrera, a Barcelona. Tot i ser una mansió modernista d'alt valor arquitectònic no és un element patrimonial protegit. Col·lectius de Vallvidrera la van ocupar el 2019, set anys després que hagués quedat buida. El seu últim ús abans de l'ocupació va ser de residència per a gent gran, amb el nom de Llar Betània.La propietat, la congregació dels Pares Paüls, manté la intenció de desallotjar els ocupants, mentre que l'Ajuntament insisteix en la via de l'expropiació . "Un desallotjament absurd perquè l'edifici serà expropiat i la propietat no té cap projecte per fer-hi", ha assegurat el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra.Serra també ha criticat el desplegament de Mossos d'Esquadra per executar el desallotjament, que finalment no s'ha acabat produint. "No té cap sentit enviar antiavalots de matinada a assaltar un projecte comunitari de gran valor social per Vallvidrera i la ciutat", ha dit. Els concentrats han alertat de la presència de fins a una vintena de vehicles dels Mossos cap a les sis del matí.La presència de centenars persones ha evitat avui el desallotjament, que ara queda ajornat a l'espera de veure si l'Ajuntament i la propietat arriben a un acord que permeti preservar la casa Buenos Aires i el seu projecte comunitari.

