Rajoy celebra la sentència de Gürtel com una «reparació moral»

La sentència del Tribunal Suprem que confirma la condemna del PP pel cas Gürtel és una "reparació moral" per a Mariano Rajoy. L'expresident del govern espanyol celebra que l'Alt Tribunal hagi qualificat d'excessiu que l'Audiència Nacional donés per provat que el seu partit tenia una caixa B, el fet que va motivar la moció de censura que el va desallotjar de la Moncloa.En un comunicat, Rajoy ressalta que la sentència de Gürtel no va condemnar l'executiu espanyol ni cap dels seus membres, ni tampoc el PP ni cap dels seus militants. Tot i així, el cert és que el Suprem ha ratificat la condemna a la formació conservadora per haver-se lucrat de la trama de corrupció.L'expresident argumenta que la condemna a títol lucratiu dels populars "no només és compatible amb la bona fe i per descomptat amb la innocència, sinó que la pressuposa". En aquest sentit, confia que la "reparació moral" animi el seu partit a "continuar treballant sense defallir pel benestar, les llibertats i la concòrdia entre espanyols", valors que percep "més necessaris que mai".Per contra, des del PSOE la reacció és ben diferent. El partit de Pedro Sánchez creu que la sentència del Suprem ratifica els motius que el van portar a presentar la moció de censura el 2018. "La Gürtel no deixa d'allargar la seva ombra sobre el PP", assegura.En un to més dur, el portaveu de Podem, Pablo Echenique acusa el PP d'estar "ple de delinqüents" i de representar un "perill per a la democràcia i per a Espanya". A més, assegura que la formació de Pablo Casado "no tornarà a governar durant molts anys".

