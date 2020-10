Els tests ràpids arribaran divendres als CAP

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut començarà a distribuir tests d'antígens a centres sanitaris aquest divendres. Segons ha dit a RAC 1 el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, els tests es faran "bàsicament" a l'atenció primària i en serveis d'urgència dels hospitals. Tot i que la mostra de referència estàndard continuarà sent la PCR, el que es farà és substituir aquestes proves per tests d'antígens en "moltes ocasions".El test d'antigen, ha indicat Argimon, és especialment efectiu en persones amb simptomatologia i durant els primers cinc dies de símptomes. El resultat s'obté en uns 15 minuts i, tot i que no es descarta que més endavant s'utilitzin aquests tests en altres àmbits, per ara es començaran a utilitzar en centres sanitaris.També ha indicat que els test d'antígens es fan amb mostres nasofaríngiques però s'està validant si es podria fer només amb un frotis nasal, un fet que ha augurat que podria passar en "poques setmanes".Argimon també ha explicat que Salut treballa per posar en marxa de forma "massiva" l'estratègia de proves sistemàtiques als treballadors de les residències. En concret, ha apuntat, s'està mirant que sigui possible "l'autopresa" per part dels mateixos treballadors, mitjançant un frotis nasal -com es fa a les escoles- que pugui ser supervisat per un professional sanitari."Amb el frotis perdem una mica de sensibilitat però podem fer-ne molts més", ha afegit. El resultat s'obté al cap de 24-48 hores i es podrien fer testeigs periòdics cada dues o tres setmanes.Sobre el tancament de bars i restaurants i altres mesures anunciades pel Govern, Argimon ha admès que no se sap si s'haurà de prorrogar més enllà de 15 dies. "Sincerament, no ho sabem", ha apuntat, ja que la infecció està creixent a "ritmes molt ràpids". "Penso que no ens hem passat de frenada, és intentar frenar la corba", ha dit sobre les mesures.El secretari de Salut Pública ha reconegut que suposa un cop per al sector de la restauració però ha assegurat que si no es fa "res" mentre la pandèmia avança en la primera onada "l'economia se'n ressentirà i molt" perquè caldria prendre decisions "més restrictives i que hagin de durar mes temps"."Anticipar-te una mica i aturar on la infecció galopa a marxes forçades és la millor de les opcions", ha conclòs.

