L'homenatge a Companys exigeix el perdó de l'Estat

El Govern ha reivindicat que els ideals de Lluís Companys "són més vius que mai" en la commemoració del 80è aniversari del seu afusellament, i ha insistit en reclamar a l'Estat que demani perdó per reparar un acte "ignominiós". Després de la tradicional ofrena a la tomba de Companys, al cementiri de Montjuïc, el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha recordat que la repressió continua citant la inhabilitació de Quim Torra i els presos polítics. Torra, que ha obert l'acte, ha destacat que "no s'ha de deixar de lluitar per la llibertat i la defensa dels drets humans".Aragonès ha manifestat que "fa 80 anys que van intentar afusellar i matar els ideals de Companys, però per vergonya dels assassins, són més vius i forts que mai". En aquest sentit, ha dit que "avui el feixisme està ressorgint amb força a Europa. Avui, com ahir, combatrem el feixisme de cara. Avui més que mai és un moment per exigir l’amnistia, l’alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats”. Aragonès ha assegurat que cal afrontar "les dificultats" posant "per davant sempre" la "cohesió social, la fraternitat, la llibertat del poble: els valors republicans que encarnava Lluís Companys".Quim Torra ha assegurat sobre Companys que amb ell "també recordem tota la història de tots aquells republicans i demòcrates que es van enfrontar al feixisme espanyol i que van patir exili, molts van morir als camps de concentració nazis i altres són els també morts pels Consells de Guerra que hi va haver al nostre país". El president inhabilitat ha aprofitat també per donar suport a les mesures contra el coronavirus anunciades pel Govern i demanar a la ciutadania un "esforç col·lectiu" per ajudar a resoldre un moment tan complicat. "Ens en sortirem, però ho hem de fer tots junts", ha conclòs.El president del Parlament, Roger Torrent, ha dit de Companys que "els seus valors continuen vigents" i que "avui ens mantenim fidels als seus principis i continuarem la seva lluita". Torrent també ha lamentat que cap president del govern espanyol ni cap d'estat hagi demanat disculpes de manera formal per l'afusellament del president, a diferència del que han fet països com França i Alemanya. "No volem venjança, volem justícia. El que volem és memòria per al president Companys", ha defensat.La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha recordat els 10 presidents de la Generalitat represaliats, jutjats i afusellats. I ha afegit que se segueix patint una repressió que ningú s'hagués pensat en ple segle XXI. "No entenem encara com l'estat espanyol no ha reparat en la totalitat i no ha demanat perdó", ha insistit recordant les paraules de Torra en el discurs institucional de la passada Diada. Així mateix, Budó ha recordat que el Govern ha decretat avui dol a tot el país i que les banderes onejaran a mig pal.D'altra banda, els líders d'en Comú-Podem i el PSC, Jéssica Albiach i Miquel Iceta, han posat en valor l'avantprojecte de llei de memòria democràtica que el govern espanyol vol tirar endavant i que anul·la el judici a Companys. Així, Albiach ha assegurat que, "tot i ser tard", "per fi tenim un govern de coalició progressista a l'Estat" que preveu implantar la nova llei i declarar nul "un judici que vull remarcar que va ser il·legítim, il·legal i sense garanties". En aquesta línia s'ha mogut Iceta: "Enguany tenim un punt d'alegria per la llei de memòria democràtica", ha dit sobre un "abjecte crim" que no serà mai oblidat pels catalans i les catalanes". Al mateix temps, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha rememorat "el llegat democràtic compromès amb la justícia social" de Companys.El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha lamentat que avui segueixi la "persecució política" dels poders de l'Estat 80 anys després de l'afusellament del president Lluís Companys. En aquest sentit, ha recordat que el president de l'entitat, Jordi Cuixart, farà tres anys que és a la presó. El líder de la CUP, Carles Riera, ha exclamat que "el millor homenatge" a Companys és "seguir lluitant per la independència".

