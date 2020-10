Dels tocs de queda al tancament de bars: Europa es prepara per a la segona onada

Altres notícies que et poden interessar

Europa ha entrat oficialment en la segona onada del coronavirus. Dimarts ho certificava el Govern , i durant aquesta setmana i en dies previs, la majoria de països han endurit les restriccions per evitar reviure situacions com les del març i l'abril. Dijous, tant la Unió Europea (UE) com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) reclamaven als estats prendre mesures urgents per evitar un nou confinament, que seria letal per a l'economia, ja molt castigada des del primer trimestre de l'any. El tancament total ha de ser l'última alternativa i, per no arribar a aquesta situació, Brussel·les ja ha enviat un "missatge d'urgència". "Ens estem quedant sense temps", deia fa pocs dies la comissària de Salut de la UE, Stella Kyriakides.En l'últim mes, els contagis ha Europa han crescut un 87%, dels 2,3 milions el 15 de setembre als 4,3 de mitjans d'octubre. Bona part dels estats europeus estan ja en zona de risc, segons el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC). També Catalunya es troba entre les zones amb un nivell de risc més alt del continent. Davant d'això, cal prendre mesures. Les receptes no són iguals en tots els països, però sí que totes persegueixen el mateix objectiu: reduir la mobilitat de la ciutadania, evitar la interacció social fora dels grups estables i reduir els contactes de risc. A les portes d'una tardor complicada, i sense una vacuna efectiva a curt termini, aquesta és l'única recepta per evitar noves situacions dramàtiques com a principis d'any.Ara com ara, Itàlia i Grècia continuen en nivells baixos, igual que els països escandinaus. Per contra, Espanya, França, el Regne Unit, els Països Baixos, Bèlgica i Portugal són alguns dels estats en situació de risc. Entre les mesures que s'han pres hi ha limitacions d'aforament en comerços, tancament de bars i restaurants, tocs de queda i restriccions en les reunions.

