Detenen a l'Ametlla de Mar un home amb un cotxe d'alta gamma robat a Alacant i sense carnet

Agents de la Guàrdia Civil de l'Ametlla de Mar han detingut el presumpte autor d'un delicte de sostracció de vehicles a motor i un altre contra la seguretat del trànsit, quan circulava amb un vehicle robat per la N-340 al seu pas per aquesta localitat del Baix Ebre.Els agents van aturar el vehicle el passat divendres, en un control efectuat a la gasolinera situada a l'entrada de l'Ametlla de Mar. El cotxe, d'alta gamma (Jaguar), havia aixecat les sospites dels agents. Segons el relat de la Guàrdia Civil, el conductor mostrava un alt grau de nerviosisme mentre intentava posar benzina. Una patrulla de servei va oferir-li ajuda, però el conductor es va posar encara més nerviós.Després d'esta observació, els agents van sol·licitar tant la seva documentació personal com la del vehicle. El conductor no en va aportar cap d'elles, per la qual cosa se li va sol·licitar l'obertura del maleter, moment en què van verificar que l'individu desconeixia el seu sistema d'obertura.La Guàrdia Civil va comprovar llavors la titularitat del vehicle, que pertanyia a una flota de rènting de la mercantil Alt-Automotive S.A. i havia estat sostret feia dos mesos a la localitat de Pilar de la Horadada (Alacant), on s'havia perpetrat el robatori a l'interior d'un habitatge i per a la fugida dels autors van sostreure el vehicle dels amos de la propietat.Per aquest motiu es va detenir l'individu com a presumpte autor d'un delicte de sostracció de vehicles a motor i un altre contra la seguretat del trànsit en conduir un vehicle sense haver obtingut mai un permís de conducció.El detingut, un home de 39 anys, veí d'Alacant, va ser posat a disposició del Jutjat en funcions de Guàrdia de Tortosa, realitzant gestions per a la devolució del vehicle al seu legítim propietari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor