Dimiteix el director comercial de la CCMA

El director de Màrqueting i Vendes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Martí Patxot, ha presentat aquest dimecres la renúncia al càrrec perquè ha rebut una oferta professional en el sector privat. Deixarà el lloc de treball a partir de l'1 de novembre, segons han confirmat fonts de la CCMA a l'Agència Catalana de Notícies.La previsió d'ingressos publicitaris aquest any se situa, segons dades de l'ens, en els 39,7 milions d'euros, sobre un pressupost de 52,2 milions d'ingressos per publicitat previstos inicialment per al 2020.Les xifres de la CCMA van en la línia de la caiguda publicitària del mercat de televisió generalista, que acumula una disminució del 24,8% aquest any i unes pèrdues de més de 350 milions.L'adéu de Patxot és un nou problema per a la cúpula dels mitjans públics, que presideix en funcions Núria Llorach i que té només quatre dels sis membres del consell d'administració en exercici. Els seus mandats estan caducats i estan a l'espera que el Parlament acordi una nova composició de l'ens de govern dels mitjans públics. Fa unes setmanes ja va dimitir el responsable dels esports de la CCMA, Christian García.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor