Ajornada la vaga a l'atenció primària per l'empitjorament de la pandèmia

Per aquest motiu, l'organització, majoritària entre els facultatius, vol deixar clar a l'ICS que no abandona les seves reivindicacions, sinó que "només" ajorna les mobilitzacions fins que la situació pandèmica millori a Catalunya. "Els responsables sanitaris i la població en general han de saber que, si es manté l'actual procés de destrucció massiva de l'atenció primària, els facultatius, esgotats i sense les condicions adequades per a l’exercici professional, no podrem atendre els problemes de salut dels nostres pacients. Si el present ja és esgarrifós, el futur serà infaust", conclou.En aquest sentit, el sindicat acusa l’ICS i el Departament de Salut de "menysprear" la professió mèdica i no atendre les seves reivindicacions, "en negar-se a seure a negociar cap de les demandes plantejades per millorar l'atenció al pacient i les condicions laborals dels professionals".Per tot això, MC assegura que continuarà lluitant "per evitar el desmantellament del primer nivell assistencial i no ser còmplice de la negligència dels responsables sanitaris". Finalment, l'organització agraeix el suport que ha rebut de la ciutadania, d’alguns grups parlamentaris i de representants d’altres col·lectius sanitaris.