WhatsApp deixarà de funcionar en aquests mòbils el 2021

Com cada any, el 2021 també hi haurà alguns models de mòbils en què WhatsApp deixarà de funcionar. El ritme de les actualitzacions provoca que diversos dispositius quedin obsolets. El seu sistema operatiu arriba un moment que ja no pot continuar processant la popular app de missatgeria instantània.Segons ha informat la companyia, per poder utilitzar l'aplicació correctament a partir de l'1 de gener de 2021, s'haurà de tenir, com a mínim, una versió Android 4.0.3 o iOs 9. Les que siguin anteriors a aquestes, deixaran de ser compatibles. Aquests són dels dispositius afectats:- iPhone 4S- iPhone 5 y 5c- iPhone 5s- LG Optimus Back- HTC Desire- Samsung Galaxy S2

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor