Troben el cadàver d'un home al lavabo del Vall d'Hebron dos dies després d'anar-hi per una analítica

Un cos sense vida d'un home de 89 anys va aparèixer el divendres en un lavabo públic de l'Hospital Vall d'Hebron. L'ancià havia anat a l'hospital dos dies abans, el dimecres, per fer-se una analítica rutinària, i des de llavors no havia tornat al seu domicili. Segons recull El Periódico , la família de l'home, diabètic, té previst denunciar el centre quan obtinguin els resultats de l'autòpsia: "Han fallat els protocols de neteja", afirma Javier Mourín, el seu fill.Mourín assegura que es va denunciar la desaparició de l'home el mateix dimecres, però que els Mossos no van avisar l'hospital fins divendres. Va ser llavors quan van comprovar que havia entrat a l'hospital però no n'havia sortit."Els Mossos ens van avisar divendres i llavors vam trobar el cos", ha confirmat un portaveu de l'hospital en un comunicat que recullen diversos mitjans. Així, segons l'hospital, la Comissió de Seguretat està revisant els protocols "per saber exactament com s'ha produït aquesta situació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor