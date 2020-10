Els CDR tornen a Urquinaona un any després de la sentència de l'1-O

🔴 EN DIRECTE | La concentració dels @CDRCatOficial a Urquinaona avança per Barcelona. Els manifestants van retirant el seu pas banderes espanyoles que havien quedat al mobiliari urbà després de les mobilitzacions del 12 d'octubre



Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat aquest dimecres al vespre una concentració a la plaça Urquinaona de Barcelona per commemorar el primer aniversari de la sentència de l'1-O. Unes 200 persones s'apleguen a la cèntrica plaça de la capital catalana, recorrent la Via Laietana, un dels punts neuràlgics de la protesta de la segona setmana d'octubre de 2019.Urquinaona va ser precisament escenari d'alguns dels aldarulls més destacats durant les protestes de fa un any en contra de la sentència del Suprem i els CDR l'han convertit en un símbol. Els comitès han convocat la mobilització amb el lema "Sentenciem-los", utilitzat ja en la protesta per la inhabilitació del ja expresident Quim Torra i en les mobilitzacions pel tercer aniversari de l'1-O.La protesta convocada a Urquinaona arriba en un moment en què part dels CDR del Barcelonès aposten per una via de "confrontació al carrer", tal com va avançar NacióDigital . Les protestes i els aldarulls de fa un any van acabar amb 200 detinguts, que ara estan pendents dels jutjats

