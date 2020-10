Equilater, la nova cervesa de Damm elaborada amb maridatge mol·lecular

Nota de tast

Fitxa tècnica Equilater

Color (EBC) 175 (marró fosc gairebé negre).

Amargor (IBU) 39.

Graduació alcohòlica 11% vol.

Ingredients: aigua, malt d’ordi, sucre, ordi torrat, figues seques, llúpol, extracte de llavors de fonoll i llevat.

Preu recomanat 5,50€/33cl.

Així doncs, a Equilater hi ha la molècula anetole, que prové del fonoll i que lliga amb plats frescos, com el ceviche. També està present la molècula solerone, que es troba a les figues seques i que combina perfectament amb sabors caramel·litzats com, per exemple, una coca cruixent de foie i poma caramel·litzada amb curri.La molècula cyclotene, que està present a totes les cerveses de tipus Stout en les que predominen les maltes torrades, lliga amb una broqueta de pop a la brasa i porc confitat. I finalment, la molècula furfural, que prové de la maduració en bota, és perfecta per combinar amb un minicaneló tradicional de pollastre i tòfona.Des d'aquest dimecres 14 d'octubre, Equilater estài, en els propers dies, arribarà a restaurants i establiments seleccionats.De color marró fosc gairebé negre, Equilater és molt densa i opaca. La seva escuma és compacta, abundant i d’aspecte cremós.Al nas és intensa i de perfil molt ric i complex. Destaquen les aromes torrades com el cafè, i notes de caramel, nous i vainilla, amb un toc molt subtil i fresc de fonoll.En boca és molt expressiva, potent i rica en sabors intensos. Té una textura cremosa, amb molt de cos. Equilibrada i complexa, les notes dolces de figues seques es balancegen amb la delicada amargor final.Presenta notes de nous i regalèssia, i matisos torrats de cafè i cacau. Gràcies al contrapunt del fonoll revela un final molt fresc, agradable i llarg, aconseguint l’equilibri perfecte per crear excel·lents maridatges gastronòmics.Es recomana una temperatura de servei de 8 a 10ºC en una copa estil Sauvignon blanc.