«Trencadís», el documental de la Comissió de la Dignitat sobre Companys

Trencadís. Darrers dies de la vida de Lluís Companys Música



Presó de la Sainté. Laia Vallès.

Real Casa de Correos de Madrid. Joaquim Rabasseda.

El fossar de Santa Eulàlia. Arnau Tordera.

Testament. Laura Casaponsa.

A dos quarts de set. Daniel Fígols.

Per Catalunya. Eduard Resina



Actors.



Repartiment: Jaume Mallafré

Xavier Ruano. Lluís Companys.

Toni Sevilla. Cristobal del Castillo.

Carles Sales, Ramon M Colubí advocat.

Lluïsa Mallol. Ramona Companys.

Maria Jesús Lleonart. Alba Companys.

David Espuña. General Jutge

Jaume Comas. Narrador.



Companyia de dansa:



Ada Viver, Txell Gilabert, Maria Turroja, Hary Cruanyes



Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona:



Xavier Torrent, flabiol i tamborí. Ivan Alcazo i Oriol Gibert, tibles. Enric Ortí i Josep Antoni Sánchez, tenors. Sergi Marquillas i Timi Rodríguez, trompetes. Isi López, trombó. Pep Moliner i Jordi Montasell, fiscorns. Joan Druguet, contrabaix. Marcel Sabaté, director

Aquest 15 d'octubre es compleixen els 80 anys de l'afusellament del president Lluís Companys a mans del franquisme i la Comissió de la Dignitat l'ha volgut homenatjar d'una manera molt especial. L'entitat, referent del memorialisme històric, ha promogut el documental Lluís Companys, que podeu veure a través de. 80 anys de l'assassinat d'un president, elaborat a partir d'un acompanyament musical de sis peces de joves compositors catalans que ressegueixen els mesos finals de vida del president. Aquí el podré veure:La fi del president va començar el 13 d'agost a França, quan Lluís Companys va ser apressat per forces del III Reich, que en aquell moment ocupaven el país. A partir d'aquí es van desfermar un seguit d'episodis de gran crueltat, amb l'empresonament a la presó de la Santé, a París, passant per la sòrdida direccció general de Seguretat, a Madrid, on va ser interrogat i torturat, fins arribar a Barcelona, amb la seva estada al castell de Montjuïc. El consell de guerra sumaríssim, el moment d'escriure les darreres cartes i el testament, i l'últim passeig cap al Fossar de Santa Eulàlia per ser afusellat, formen els darrers moments de la vida de Companys i del documental.La música està enllaçada pel fil del relat històric amb la intervenció de destacats actors i actrius catalans que interpreten diversos personatges. La Comissió de la Dignitat volia fer un acte públic de presentació de l'espectacle, però finalment s'ha optat per reconvertir-lo en documental, que es difondrà a partir de la matinada del dia 15 de manera massiva amb la participació de diversos mitjans de comunicació que faran possible compartir de manera col·lectiva i solidària la representació d'aquest moment històric.Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració econòmica de moltes persones i entitats i de professionals de tota mena que hi han participat desinteressadament. El documental està dirigit per Pau Cruanyes i Garrell a partir d'un guió de Josep Cruanyes. Els espais narratius s'han il·lustat amb música de Carles Santos i de Jaume Paissa, músic català exiliat a l'Argentina que va interpretar peces seves en el primer acte d'homenatge al món fet per l'exili català a Lluís Companys, al Casal Català de Buenos Aires. També s'inclouen altres obres, com la Mort i marxa fúnebre de Sigfrid, de Richard Wagner, interpretada per l'orquestra de l'Esmuc.

