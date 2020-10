Els restaurants, amb l'aigua al coll: «Si continuem així haurem de tancar»

Restauradors que no tenien terrassa es queixen que l'Ajuntament els denega tenir taules al carrer. Foto: Adrià Costa

Altres notícies que et poden interessar

Els negocis de restauració de Barcelona entomen el tancament decretat pel Govern amb una barreja de resignació i sensació d'indefensió cap a l'administració. Mentre concloïa la reunió del Procicat, "decebedora" i "tensa" en paraules del president del Gremi de la Restauració, Roger Pallarols, dos centenars d'empresaris del sector tallaven la Via Laietana al crit de "l'hostaleria no és el problema" i picaven cocteleres, mentre convocaven per WhatsApp una protesta davant el Palau de la Generalitat per aquest divendres, quan comencen els quinze dies d'aturada forçosa La situació del sector a la capital catalana és crítica. Un 15% dels locals han abaixat la persiana per sempre i un altre 40% es troba a la corda fluixa, segons dades del Gremi. En iniciar la represa després de tres mesos de confinament el turisme s'havia esvaït i la clientela local havia minvat per l'augment del teletreball. La tornada de les vacances va reprendre de forma tímida el consum però ara les noves restriccions tallen en sec la recuperació.A pocs metres de la plaça Sant Jaume, Josemi Benítez lamenta que la clausura dels bars i restaurants arriba perquè "l'administració no ha fet la seva feina". Fa vuit anys va obrir el seu local, El Club de l'Empanada, en una zona de la ciutat que ara és "un barri fantasma" per la suma de l'escassetat de visitants i la feina a distància dels funcionaris d'edificis propers. Si abans tenia quatre empleats, a hores d'ara és ell sol qui serveix la barra, amb un descens de la facturació proper al 70% durant l'estiu.L'octubre la caiguda es va començar a contenir, però el tancament estronca les expectatives de millora. "Si continuem així haurem de tancar", lamenta. El restaurador va demanar una moratòria d'impostos però al novembre els haurà de pagar, després d'un estiu gairebé sense ingressos i de la clausura dels negocis, i comenta que la mesura adequada per salvar els propietaris de bars i restaurants seria la condonació dels impostos. L'ampliació de les terrasses ha estat la mesura estrella per afavorir la pervivència dels negocis, però en alguns casos la resposta de l'Ajuntament ha estat la denegació. Com que el seu local està en una via estreta, Benítez va sol·licitar col·locar unes taules a la plaça Sant Just, on tenia la terrassa un dels nombrosos locals del Gòtic que han tancat. Aquest salvavides no servirà per ell perquè l'hi han denegat.La mateixa denegació per plantar una terrassa l'ha rebut Javier Aragón, propietari del bar Bocatini, a la Gran Via a tocar de la plaça Universitat. En aquest negoci familiar d'entrepans regentat per la seva dona i ell la facturació començava a repuntar aquest mes, però el tancament aprovat pel Govern estronca aquest repunt. "Ens enfonsa, serà un desastre", lamenta. Fins al març tenien contractat el seu fill, però des d'aquell mes suma dies a l'ERTO.El propietari del local li va reduir un 15% el preu del lloguer, però malgrat tot les vendes no donen "ni per cobrir despeses", assegura. Amb el record fresc de quatre mesos amb el bar tancat, l'hostaler tem que les restriccions s'allarguin més dels quinze dies previstos, i recorda que encara que no tingui ingressos ha de pagar la llum, el gas i el lloguer.Si al Gòtic és la manca de turistes el que deixa en números vermells els locals de restauració, a l'Eixample el problema per als negocis del sector és el treball telemàtic. "En aquesta zona treballen prop de 1.100 funcionaris, ara només van a les oficines un centenar", relata Aragón, que no es planteja obrir per a vendre entrepans per endur perquè no li surt a compte. "Donen la culpa dels contagis als hostalers, quan respectem les mesures sanitàries i d'aforament, i sembla que al metro amb la gent amuntegada no hi ha contagis", ironitza.Les mesures, que entraran en vigor la mitjanit de divendres si les autoritza la justícia, podrien donar l'estocada de mort a un sector que a Barcelona dona feina a 110.000 persones. Des del Gremi de Restauradors demanen a l'Executiu que "reflexioni" per no agreujar més la greu crisi que afecta el sector.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor