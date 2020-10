Les noves restriccions no prohibeixen els desplaçaments a segones residències

Altres notícies que et poden interessar

Amb les noves restriccions aprovades pel Govern, es pot o no es pot anar a segones residències? La Generalitat, que ha demanat a la ciutadania reduir la interacció social i la mobilitat, no pot prohibir els desplaçaments sense un instrument legal com ara l'estat d'alarma. És per aquest motiu que el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha aclarit que el paquet de restriccions no inclou la prohibició de desplaçar-se fins a segones residències.Ha especificat que, de fet, el Govern no desaconsella aquests desplaçaments sempre que els "grups bombolla" de convivència s'hi traslladin sense relacionar-se amb ningú més per seguir la consigna de reduir la interacció social. No s'ha aclarit, però, fins a quin punt aquests desplaçaments que es produeixen principalment en cap de setmana poden tenir un impacte en el sistema hospitalari dels territoris amb centres petits.Limitar al màxim els desplaçaments fora dels domicilis, evitar trobades esporàdiques i, per tant, no anar a visitar ni familiars ni amics i relacionar-se bàsicament amb l'anomenada "bombolla de convivència". La consigna és tan clara com complexa. "Haurem de fer sacrificis de la nostra quotidianitat", ha insistit el Govern durant la compareixença extraordinària per demanar a la ciutadania un "esforç col·lectiu de país" per evitar tornar a un escenari com el del mes març i abril. La Generalitat espera ara comptar amb el suport de la Moncloa i espera l'aval judicial perquè entrin en vigor. Totes les mesures, han insistit, estan "plenament justificades" des del punt de vista sanitari, però el Govern no descarta recórrer a altres instruments -un d'ells és la sol·licitud de l'estat d'alarma- si es tomben als tribunals.El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha precisat que hi haurà un règim sancionador amb "esperit dissuasori" per als incompliments en, per exemple, domicilis particulars. Les multes aniran dels 300 euros a 6.000 euros en cas de reincidència. Malgrat que el Govern reclama disminuir els desplaçaments, no estarà prohibit anar a segones residències si aquest trasllat es fa amb la bombolla de convivència i, un cop en el segon domicili, es compleix amb tot el paquet de mesures anunciat i no es relaciona amb ningú més.

