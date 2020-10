Condemnada a sis mesos de presó per amenaçar de mort una dona a València: «Si guanya Vox, surts volant»

Una dona ha acceptat una pena de sis mesos de presó per amenaçar a una altra a València a la qual li va dir, entre altres expressions: "Com surt Vox, tu te'n vas volant. Estàs a Espanya... Arriba Franco, Arriba Espanya, Viva Vox".Inicialment la dona s'enfrontava a un any i mig de presó, tal com reclamava la Fiscalia, per un delicte comès amb ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques, però finalment s'ha arribat a un acord, ha reconegut els fets i se li ha rebaixat la pena a sis mesos.Al costat d'això, la dona haurà d'afrontar una multa de 720 euros i inhabilitació per a professió i oficis educatius, en l'àmbit docent, esportiu i de lleure, segons ha pogut saber Europa Press.La dona va amenaçar a una altra pel seu lloc de procedència, tal com ha mantingut la fiscal Susana Gisbert mentre es negociava una conformitat.

