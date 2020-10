Quan entrarà en vigor el tancament de bars i la resta de restriccions a Catalunya?

"Ja vam perdre massa vides i ens hem d'anticipar"

Catalunya tancarà bars i restaurants i limitarà aforaments en comerços, gimnasos, cinemes i teatres . Aquestes mesures seran, inicialment, pels propers 15 dies i entraran en vigor la nit d'aquest dijous a divendres.Limitar al màxim els desplaçaments fora dels domicilis, evitar trobades esporàdiques i, per tant, no anar a visitar ni familiars ni amics i relacionar-se bàsicament amb l'anomenada "bombolla de convivència". La consigna és tan clara com complexa. "Haurem de fer sacrificis de la nostra quotidianitat", ha insistit el Govern durant la compareixença extraordinària per demanar a la ciutadania un "esforç col·lectiu de país" per evitar tornar a un escenari com el del mes març i abril. La Generalitat espera ara comptar amb el suport de la Moncloa i espera l'aval judicial perquè entrin en vigor. Totes les mesures, han insistit, estan "plenament justificades" des del punt de vista sanitari, però el Govern no descarta recórrer a altres instruments -un d'ells és la sol·licitud de l'estat d'alarma- si es tomben als tribunals.La restricció de més impacte és la que afecta a l'hostaleria, que ja ha advertit que pensa recórrer la decisió davant de la justícia. Malgrat la resistència del sector, el Procicat ha considerat necessari que bars i restaurants limitin la seva activitat a les comandes per emportar, ja que es considera que es tracta d'espais on la gent interactua a poca distància i sense mascareta i, per tant, d'alt risc per a la propagació del virus. El Gremi de Restauració de Barcelona ja ha advertit que exercirà una "oposició frontal" davant d'aquesta restricció que considera que afecta greument a un sector ja altament perjudicat durant la pandèmia.Conscient de l'afectació per al sector i els seus treballadors, el Govern posarà en marxa línies d'ajut directe als establiments de restauració amb menor facturació. La dotació inicial serà de 40 milions d'euros. A més, també s'activa una línia extraordinària de l'Institut Català de Finances per cobrir necessitats de liquiditat a curt termini a partir dels 12.000 euros. També s'impulsa una modificació del Codi Civil per permetre la reducció automàtica de lloguers en cas de tancament d'activitat per la pandèmia.Aragonès ha admès que es tracta de mesures "doloroses" per al sector, però que, sobretot partint de l'experiència prèvia dels mesos de març i abril, cal actuar ja per evitar el col·lapse sanitari en un àmbit que fomenta que la ciutadania es "relaxi en excés" i "abaixi la guàrdia". El vicepresident ha assegurat que espera comptar amb la "màxima col·laboració" del govern estatal per donar suport al sector.El comerç també s'haurà d'adaptar a una nova limitació d'aforament, que serà de màxim un un 30%. En el cas de les grans superfícies, s'haurà de fer control d'aforament en temps real. Pel que fa a gimnasos, l'aforament serà del 50% i l'assistència amb cita prèvia. I cinemes i teatres només podran omplir la meitat de les cadires disponibles i hauran de tancar a les 23 hores. Es tancaran també els parcs d'atraccions, en considerar-se lloc susceptible de grans aglomeracions. Pel mateix motiu, es tanquen sales de jocs i bingos. Els parcs continuaran oberts però tancaran a les vuit del vespre.Les mesures anunciades se sumen al foment del teletreball, que el Govern pretén augmentar del 8% al 25% per reduir desplaçaments de treballadors i interaccions. Aquest dijous, les universitats posaran també en marxa les classes a distància i, com ja es va anunciar aquest dimarts, se suspenen durant 15 dies les competicions de l'esport no professional El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha precisat que hi haurà un règim sancionador amb "esperit dissuasori" per als incompliments en, per exemple, domicilis particulars. Les multes aniran dels 300 euros a 6.000 euros en cas de reincidència. Malgrat que el Govern reclama disminuir els desplaçaments, no estarà prohibit anar a segones residències si aquest trasllat es fa amb la bombolla de convivència i, un cop en el segon domicili, es compleix amb tot el paquet de mesures anunciat i no es relaciona amb ningú més.El Govern s'ha compromès a ser "transparent" i a explicar amb claredat quina és la situació de l'epidèmia per molt dura que sigui la situació. "Actuem avui amb contundència per salvar les properes setmanes i els propers mesos", ha insistit Aragonès, que ha repetit en diverses ocasions que l'objectiu és evitar un confinament total que impliqui unes majors conseqüències. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha advertit que Catalunya ja suma 12.000 nous casos a la setmana, que la taxa de positius de les PCR supera el 8% i que l'impacte s'està començant a notar a les residències, ja que 61 centres tenen brots actius.Vergés ha precisat que en aquests moments l'atenció primària està "plenament abocada" en la detecció de casos i identificació de contactes i que ocupa el 25% de la seva activitat a la gestió de la pandèmia. La situació no és la mateixa que al març, però precisament es vol evitar que s'arribi de nou a aquest escenari. L'executiu ha fet una crida a fer memòria per entendre per què s'actua amb mesures dràstiques: "Ja vam perdre massa vides i ens hem d'anticipar".

