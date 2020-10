«L'agent que m'havia detingut va baixar a la cel·la a demanar-me perdó»

Dues persones van ser detingudes, aquest dimarts al vespre, durant l'intent de desnonament per part dels Mossos d'Esquadra al carrer Àngel Guimerà de Terrassa, situat al barri de Can Palet de la cocapital vallesana. Es tracta de la persona que havia ocupat el pis la nit anterior i de la fotoperiodista i membre de l'entitat Terrassa Sense Murs, Mireia Comas, amb quiha pogut parlar l'endemà de l'incident.Comas declara que va rebre l'avís de l'arribada de quatre Mossos a l'habitatge, i s'hi va desplaçar, càmera i acreditació en mà. Dues persones es trobaven amb l'ocupant i el seu nadó de mesos, mentre sis més donaven suport des de l'exterior de l'edifici. Un cop al lloc dels fets, assegura que els mossos, "visiblement nerviosos i exaltats" l'amenaçaven de treure-li la càmera mentre l'acorralaven i li prohibien prendre fotos.Davant d'aquest bloqueig, relata que "es va estressar i va voler sortir al carrer". Ja a fora, una mossa l'hauria placat i detingut després de demanar que "la deixessin tranquil·la". Aleshores començaria una negociació, amb els ànims més calmats però amb les manilles ja posades, en què la fotoperiodista afirma que "van estar a punt" d'alliberar-la, "conscients que s'havien passat", afegeix. Tot i això, un agent va rebutjar-ho "perquè crearia precedent".Comas va ser traslladada a la comissaria de Mossos d'Esquadra de Terrassa, on va ser internada en una cel·la. Allà explica que, un cop acabat el torn, l'agent que l'havia arrestat "va baixar vestida de paisà a demanar perdó". Altres mossos, relata, reconeixien que "no sabien que hi feia allà". Hores després, tot i ser acusada d'atemptat contra l'autoritat, va ser alliberada a l'espera d'un judici ràpid on "espera ser absolta", segons la mateixa encausada.En declaracions a aquest mitjà, Comas assegura que l'atestat policial "és fals" i reconeix que meditaran amb l'advocat si denuncien la policia catalana per una mala actuació: "Al text diu que vaig voler tirar un mosso a terra, i el vaig encastar contra la paret... Quan només peso 55 quilos!". A més explica que se l'acusa de voler entrar al pis "quan ella només es va quedar a l'entrada". En aquest sentit, entén que "han de justificar l'atestat", però critica que ho facin "amb mentides".De l'altra detinguda, la persona que va ocupar el pis el dia abans amb un nadó, afirma que "no en sap res" més enllà que la van alliberar aquest dimarts a la nit i que es troba sota la defensa d'un advocat d'ofici. Aquest dimecres arrenca un judici "amb testimonis que per sort ho van veure tot", conclou Comas. En una piulada a Twitter , ha denunciat que va ser detinguda de manera "inadmissible, atemptant i vulnerant" el seu dret a l'informació. En aquest sentit, apunta que va rebre "amenaces i coaccions", i demana més tolerància al gremi de fotoperiodistes. Diversos companys de professió com els reconeguts Jordi Borràs, Roser Vilallonga o Emilio Morenatti han mostrat el seu suport a Comas.

