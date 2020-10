L'ANC decidirà el dia 25 com s'implica en les eleccions del febrer

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat per diumenge 25 d'octubre un ple extraordinari del Secretariat Nacional per debatre si l'entitat ha d'incidir en les eleccions catalanes del 14 de febrer i com ho hauria de fer. A la trobada, es podran presentar propostes de resolució, debatre-les i aprovar-les.En un comunicat, l'ANC ha expressat que l'independentisme té una "nova oportunitat" per reafirmar la seva majoria a les urnes, "tenint en compte que l'1-O ja es va guanyar el referèndum". "Ni els partits independentistes ni el Govern de la Generalitat han fet cap pas per aplicar-ne el mandat", ha criticat l'ANC, que també ha lamentat que JxCat i ERC hagin acatat la inhabilitació de Quim Torra.En concret, l'entitat ha recordat que la inhabilitació de Quim Torra ha portat a l'escenari electoral per la voluntat dels partits del Govern d'acatar la decisió judicial. "Una sentència clarament injusta i que vulnera els drets fonamentals", han expressat. L'ANC subratlla, en aquest sentit, que "el país està immers en una situació d'emergència social, econòmica, sanitària i, també, política".Segons el full de ruta vigent de l'ANC , l'entitat pretén fer "una campanya de presència pública en els mitjans de comunicació i en actes diversos per exigir als partits una proposta de mandat cap a la independència, que inclogui la via unilateral, amb una unitat estratègica que la sustenti". Segons va acordar, només donaria suport a les candidatures que donin suport explícit a la unilateralitat i, en cas de superar el 50% de vots independentistes, apostarà per refermar la declaració d'independència.

