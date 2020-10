El Suprem confirma la condemna al PP per la trama Gürtel però matisa les mencions a la caixa B

La sala segona del Tribunal Suprem ha confirmat la sentència de l'Audiència Nacional sobre la primera època del cas Gürtel (1995-2005) i manté la condemna al PP per haver-se lucrat amb la trama. Concretament, el Suprem ratifica la multa de 245.000 euros imposada al partit per haver participat a títol lucratiu per actes electorals que van ser sufragats per empreses del grup Correa a les localitats madrilenyes de Majadahonda i Pozuelo.D'aquesta manera, la sentència constata un enriquiment il·lícit en perjudici dels interessos de l'Estat. Tanmateix, estima parcialment el recurs del PP -sense efectes pràctics- i matisa les mencions a la caixa B del partit.El tribunal veu "excessives" les afirmacions de la sentència de l'Audiència Nacional sobre la tècnica irregular perquè no es pot afirmar una responsabilitat penal sense acusació o defensa i recorda que el PP està implicat en el procés com a partícip a títol lucratiu la qual cosa pressuposa que no va participar ni coneixia el delicte.A més, la sentència del Suprem confirma les penes de fins a 51 anys de presó del cas Gürtel amb lleugers ajustos en les penes dels 29 acusats. També manté la responsabilitat civil a títol lucratiu d'Ana Mato i Gema Matamoros.Per la seva banda, el portaveu del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmat que la sentència del Tribunal Suprem sobre el cas Gürtel acredita que la moció de censura contra l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy era "injusta". "S'eliminen paràgrafs que van fonamentar la moció de censura", ha dit Almeida.

