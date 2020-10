Metges de primària denuncien la pèrdua de sanitaris que marxen a l'estranger

Altres notícies que et poden interessar

Segona jornada de vaga del col·lectiu de metges de l'atenció primària. Desenes de facultatius s'han concentrat aquest dimecres a les portes de la conselleria de Salut per denunciar els recursos limitats amb els que estan fent front a la pandèmia i alertar de l'elevada xifra de sanitaris que acaben marxant a l'estranger per les condicions laborals que s'ofereixen a Catalunya.Metges de Catalunya ha llegit un manifest en el qual s'especifica que durant les retallades es van perdre 900 metges d'atenció primària, durant l'any 2018 van ser 792 els professionals de la medicina que van sol·licitar un certificat d'idoneïtat per treballar a l'estranger i a Barcelona, durant l'any passat, van ser 229 els que es van interessar per aquesta opció. "Unes xifres que estan creixent constantment", han advertit. A més, han alertat que el 50% dels MIR formats a Catalunya en medicina familiar i comunitària marxen a treballar a altres indrets i que, en el cas de pediatria, només el 17% escull l'atenció primària.Això té a veure, han especificat, amb les condicions laborals amb les quals han d'exercir. Per una banda, han denunciat que quasi la meitat dels contractes del personal facultatiu de menys de 45 anys és "precari" i té dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. Un estudi que es va presentar la setmana passada va certificar que un 31,7% dels metges dels CAP es van plantejar deixar d'exercir durant els pitjors mesos de la pandèmia per l'esgotament físic i emocional.Per una altra banda, han posat de manifest la falta d'inversió en la que es considera que és la porta d'entrada a la sanitat pública. L'any 2018, han precisat, la Generalitat invertia 157 euros anuals per ciutadà en l'atenció primària, xifra que ubica Catalunya en el penúltim territori de l'Estat que menys inversió fa per càpita. "Explotats, col·lapsats i mal pagats, els metges i les metgesses fugien de l'atenció primària de Catalunya", han lamentat en el comunicat.A més, han subratllat que mentre en els darrers deu anys el pressupost de la Generalitat s'ha incrementat en un 30%, el pressupost de Salut ha patit una disminució total del 17%. "La desídia i la negligència dels responsables de Salut no pot recaure sempre sobre els mateixos, els metges i les metgesses. Un sistema sanitari mai es pot sostenir sobre la bona voluntat dels seus professionals", han conclòs. Durant la protesta a les portes de la conselleria, els facultatius concentrats han entonat càntics reivindicatius i han explicat a micro obert les dificultats en les quals es troben en l'exercici de la seva feina dia a dia.El segon dia de protesta de metges d'atenció primària coincideix amb les noves restriccions que aprova el Govern per intentar evitar un escenari pitjor en les pròximes setmanes que es tradueixi en una major pressió assistencial.

