La venda d'anticonceptius cau gairebé un 14% a Catalunya per la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

La venda d'anticonceptius ha caigut gairebé un 14% des de l'inici de la pandèmia i fins a l'agost, per sobre de l'11,4% de mitjana estatal, segons un informe d'HRAPharma. El rècord de caiguda de vendes es va donar durant el confinament: un -19,1% a l'abril i un -23,4% al maig. Al conjunt de l'Estat, la baixada va ser del 19,4% i el 19,8%, respectivament. Les xifres van millorar a partir del desconfinament però s'ha mantingut la caiguda respecte al 2019 –una baixada del 10% al juny, de l'11,4% al juliol i de l'11,5% a l'agost-.La directora general d'HRAPharma, Inés Correia, ha alertat que la caiguda es pot explicar en part per la "dificultat" d'accés a les farmàcies i ha alertat que això es pot traduir en un "increment" d'avortaments. Ha apuntat també que el descens de vendes es pot explicar per una reducció de les relacions sexuals, especialment les esporàdiques durant el confinament, però també per aquesta "dificultat" d'accés tant a les farmàcies com a l'assessorament mèdic. A més, la situació post-confinament ha pogut provocar relacions sexuals menys planificades i més esporàdiques, especialment entre els joves i davant d'això ha alertat de la possibilitat de més embarassos no desitjats.Sobre les farmàcies, Correia ha assegurat que el sistema de venda que ha imposat la pandèmia fa que un jove pugui no sentir-se còmode per anar a comprar un anticonceptiu, especialment d'urgència. "Imaginem demanar un producte fora de la farmàcia o darrera d'un acrílic que t'obliga a alçar la veu. No es pot demanar amb un mínim d'intimitat", ha apuntat.Per això, ha fet una crida a les farmàcies perquè es creïn ambients on els clients es puguin sentir "confortables" a l'hora de demanar aquest tipus de productes. "Amb l'ambient que tenim ara s'ha tornat més difícil", ha insistit.La directora general ha afirmat que existeix una "correlació directa" entre la venda d'anticonceptius d'urgència –la coneguda píndola de l'endemà- i el nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs. Per això, ha apuntat que el descens en la venda d'aquests anticonceptius pot provocar un increment d'aquestes interrupcions.El director mèdic de la companyia, Guillermo Sellers, ha afirmat que en els darrers anys les interrupcions voluntàries de l'embaràs havien anat disminuint però que el 2018 hi va haver un repunt, especialment a Catalunya. És per això que ha insistit en la necessitat d'informar i educar sobre els mètodes anticonceptius existents per evitar embarassos no desitjats.En aquest sentit, ha assegurat que a l'Estat es produeixen fins a 100.000 embarassos no desitjats i ha defensat que amb l'anticoncepció d'urgència "s'evitarien més de la meitat". Segons un estudi de la companyia del 2017, el 61% de les dones a l'Estat no va prendre un anticonceptiu d'urgència després de mantenir una relació no protegida. D'aquestes, un 11% no coneixia la possibilitat i un 50% sí que el coneixia però no el va fer servir per pors, per nul·la percepció del risc d'embaràs o altres raons.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor