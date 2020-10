La renovació del pla d'inversions als barris més empobrits de Barcelona, marcada per la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

La pandèmia marcarà la reedició del Pla de Barris, el programa municipal que té l'objectiu d'impulsar polítiques socials, econòmiques i urbanes als barris de la ciutat amb més necessitats en aquests àmbits i més empobrits. La primera conseqüència de la situació sanitària i la crisi que se'n deriva és que el pressupost del pla del 2021 al 2024 es manté en 150 milions d'euros.La segona és que en aquesta nova edició el pla incorpora projectes relacionats amb la salut pública. El nou Pla de Barris també crea un nou eix d'inversió en matèria de sostenibilitat ambiental i emergència climàtica.En concret, s'impulsaran 10 nous plans en 15 barris, set dels quals participen al pla per primera vegada: Poble Sec, Can Peguera, Turó de la Peira, Verdum, Can Baró, el Carmel i la Prosperitat. També s'actuarà en la globalitat del barri del Raval, Trinitat Vella, Trinitat Nova, Vallbona, Torre Baró, Ciutat Meridiana, Roquetes i el Besòs-Maresme."Podrien ser més", ha assegurat el regidor de Pla de Barris, Jordi Martí, que ha recordat la voluntat de fer inversions "significatives" en els territoris seleccionats. Martí ha assegurat que les zones s'han escollit per indicadors de "segregació i vulnerabilitat". Martí ha assegurat que no s'han tingut en compte els canvis en aquests indicadors provocats per la crisi de la Covid-19.Martí ha defensat que la reedició del Pla de Barris té "tot el sentit" en el context actual provocat per la pandèmia. Està previst que les noves inversions beneficiïn 200.000 veïns, que se sumen als gairebé 300.000 de la primera edició, sumant un conjunt del 23% de barcelonins. Fins ara s'ha executat el 91% del pressupost de l'edició 2017-2020.Ara els plans d'inversió a cada barri s'hauran de decidir en un procés de treball conjunt amb els tècnics municipals del districte i el teixit veïnal. El president del Consell Assessor del Pla de Barris, Oriol Nel·lo, ha demanat que es treballi per ampliar el Pla de Barris a l'àrea metropolitana.

