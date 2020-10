Els Mossos condecoren més de 400 agents per l'actuació policial en les protestes de la sentència

Els Mossos d'Esquadra han condecorat 423 agents, entre ells 140 de la brigada mòbil i 6 de mediació, per la seva participació en els diversos dispositius en les protestes contra la sentència de l'1-O contra els líders independentistes, segons ha avançat El País i ha pogut confirmar l'ACN.La mobilització al carrer va començar el 14 d'octubre de l'any passat i va durar diverses setmanes. Les insígnies les proposa el director de la policia i les firma el conseller de l'Interior, en aquest cas el cessat Miquel Buch. En total, els Mossos han atorgat 724 condecoracions als agents per les actuacions del 2019, que no es van poder lliurar el Dia de les Esquadres perquè els actes es van suspendre al març d'enguany en motiu de la covid-19.

