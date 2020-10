Front comú dels alcaldes del Berguedà contra la massificació dels boscos durant la temporada de bolets

Boletaires amb el cistell mig ple de rovellons a Gisclareny. Foto: ACN

El Berguedà ha dit prou a la massificació dels boscos. Els veïns estan farts de comportaments incívics, especialment ara, durant la temporada boletaire. Per això, els alcaldes han decidit fer un pas endavant i, aquesta tarda, tenen previst reunir-se per via telemàtica i de manera extraordinària per tal de buscar solucions conjuntes.Sobre la taula, hi ha diverses mesures com, per exemple, establir ordenances específiques i regular l'accés motoritzat a determinades zones. Així ho ha explicat el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, qui ha assegurat a l'ACN que, el que més preocupa, són comportaments incívics com vehicles mal estacionats o acumulació de deixalles als boscos.Des del desconfinament, el Berguedà s'ha tornat una de les principals destinacions turístiques del país. Primer amb el turisme de muntanya, i ara, amb la campanya de bolets. Els municipis de l'alt Berguedà, al voltant del Parc Natural del Cadí Moixeró, són els que reben més visitants, tot i que, segons Lara, altres localitats com l'Espunyola, Puig-Reig i Gironella, al sud de la comarca, també han rebut l'arribada massiva de turistes. Això ha comportat problemes com la massificació dels boscos, que preocupa els alcaldes de la zona.Per tractar aquesta qüestió, aquesta tarda hi ha convocada una reunió extraordinària de tots els alcaldes de la comarca. Amb la trobada, ha avançat Lara, es busca "detectar les diferents problemàtiques", per tal de consensuar una estratègia comuna, ja que després, recorda, "han de ser els ajuntaments els que aprovin les mesures als seus plens". I posa com exemple el cas de la riera de Merlès, on aquest estiu, després d'un treball conjunt entre els municipis, s'han implantat ordenances que han permès regular el bany i restringir els accessos, un fet, que recalca Lara, ha disminuït "en picat" els problemes que patien.Sobre la taula, pel que fa als bolets, no es descarta cap mesura, des de fer pagar per collir-ne fins a prohibir l'accés motoritzat al bosc. Una solució seria, per exemple, fer aparcaments dissuasius i serveis de taxis que portin la gent fins al bosc. D'aquesta i d'altres mesures serà del que es parli en la reunió d'aquesta tarda.

