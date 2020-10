El TSJC mantindrà les prerrogatives i honors de Torra com a expresident tot i la inhabilitació

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) mantindrà els honors i prerrogatives d'expresident de la Generalitat a Quim Torra, tot i la seva inhabilitació, després que la fiscalia no s'hi hagi oposat en una vista oral que ha tingut lloc aquest dimecres. En canvi, els magistrats hauran de decidir si els mesos inhabilitat com a diputat del Parlament ja li computen parcialment en la pena d'inhabilitació de 18 mesos com a càrrec públic. La defensa de Torra al·lega que des del 3 de gener Torra va ser inhabilitat com a parlamentari, un dels dos càrrecs públics que tenia.A la vista celebrada al TSJC, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, no s'ha oposat al manteniment de les prerrogatives i honors que la llei de Presidència del 2003 preveu per als expresidents, com una assignació econòmica, una oficina amb personal, escorta, cotxe oficial i tractament de 'molt honorable'. Segons el ministeri públic, durant el judici no es va parlar d'aquesta possible anul·lació i la sentència només parla de càrrec públic, no pas d'aquestes prestacions un cop deixat el càrrec de president. A més, considera que l'assignació econòmica és per garantir que els expresidents no treballaran al sector privat un cop deixin el càrrec. De fet, aquest criteri és el mateix que va seguir la fiscalia en el cas d'Artur Mas i la seva inhabilitació pel 9-N.On sí que hi ha hagut discussió, i el tribunal haurà de decidir, ha estat en el període d'inhabilitació. La defensa de Torra considera que els gairebé nou mesos entre la inhabilitació de diputat i la sentència ferma del Tribunal Suprem s'haurien de comptabilitzar, almenys la meitat, quatre mesos, ja que l'expresident va ser desposseït d'un dels dos càrrecs públics que tenia. Això deixaria la resta de la inhabilitació en 14 mesos, que es complirien el novembre del 2021 aproximadament. En canvi, la fiscalia creu que la inhabilitació com a diputat, ordenada per la Junta Electoral Central, era provisional i que Torra seguia mantenint un altre càrrec públic. Per això proposa que els 18 mesos de pena comencin a comptar des del dia de la sentència del Suprem, cosa que allargaria la inhabilitació fins el març del 2022.Durant la vista no s'ha parlat del pagament de la multa de 30.000 euros, i l'advocat de Torra, Gonzalo Boye, ha anunciat que en pocs dies farà arribar un escrit al tribunal proposant un sistema i terminis de pagament.

