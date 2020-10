Detingut per quatre intents d'assassinat en un sol matí a la Noguera

Els fets ocorreguts durant aquest dimarts a Bellcaire d'Urgell i a Balaguer, a la Noguera, en el que van resultar ferides quatre persones, estarien protagonitzats pel mateix autor. Segons publica el diari Segre, l'autor és l'home que va ser detingut per a gredir un exveí a casa seva i amenaçar-lo amb una pistola . Aquí va acabar el seu recorregut, però els Mossos investiguen com el mateix individu, Benjamin Fernández, àlies Cuqui, també hauria protagonitzat altres fets delictius hores abans i pels quals serà acusat de quatre intents d'assasinat, un d'incendi, danys, trencament i tinença il·licita d'armes.Segons el relat dels fets que reconstrueix la policia, Fernández va començar el seu recorregut de matinada, apallissant i ferint a un home al que va abandonar en un camí a Bellcaire. Amb posterioritat, i agafant el vehicle de la víctima, es va dirigir a Balaguer, on va calar foc a un traster. Pel que sembla, volia incendiar el pis d'un veí del que tenia dictada una ordre d'allunyament.Tot seguit, va tornar a Bellcaire i se'n va anar a un altre lloc on tenia prohibit atansar-se, el bar Da Giovanni, i allí va agredir una dona de 70 anys quan anava a obrir l'establiment. La va llençar a la bassa d'un edifici en obres i li va llençar pedres fins que va deixar de moure's. No la van trobar fins passades vuit hores Després, al mateix municipi, al carrer Bellavista, va agredir amb una maça un altre veí d'uns 65 anys, i finalment es va dirigir de nou a Balaguer, al pis on va cometre l'últim dels atacs i en el que va ser detingut per la Policia Local de Balaguer.Tres dels ferits van ser ingressats a l'hospital Arnau de Vilanova en estar greu i un, el que va ser trobat en un camí, en estat crític. S'ha obert una investigació per aclararir les causes que van portar al detingut a executar els seus actes.

